

به گزارش



مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم حاج علی یاراحمدی، فردا یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۳۰ در گلزار شهدای چالانچولان شهرستان دورود برگزار می شود.



شهید والامقام رضا یاراحمدی، متولد دهم فروردین۱۳۴۳، در روستای چالانچولان شهرستان دورود بود و بیست و سوم تیر۱۳۶۳ در سردشت بر اثر اصابت گلوله ی گروه‌های ضدانقلاب به شهادت رسید. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مرحوم «حاج علی یاراحمدی» پدر شهید والامقام «رضا یاراحمدی»پس از سال‌ها رنج دوری از فرزندش دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم حاج علی یاراحمدی، فردا یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۳۰ در گلزار شهدای چالانچولان شهرستان دورود برگزار می شود.شهید والامقام رضا یاراحمدی، متولد دهم فروردین۱۳۴۳، در روستای چالانچولان شهرستان دورود بود و بیست و سوم تیر۱۳۶۳ در سردشت بر اثر اصابت گلوله ی



همچنین مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پیامی درگذشت پدر شهید والامقام «رضا یاراحمدی» در شهرستان دورود را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت مصطفی آزادبخت به شرح زیر است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

خانواده محترم شهید والامقام «رضا یاراحمدی»

خبر درگذشت مرحوم «حاج علی یاراحمدی»، اسوه صبر و ایستادگی، پدر شهید والامقام «رضا یاراحمدی»، موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

پدری که در راه دفاع از میهن اسلامی از عزیزترین سرمایه‌های خویش گذشت و فرزند خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای الهی هدیه نمود و امروز پس از سال‌ها ایستادگی و مقاومت در برابر این رنج جانکاه به فرزند شهیدش پیوست.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، مصیبت وارده را به خانواده داغدار ایشان، تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت بیکران و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.