روز ولادت حضرت علی (ع) به ما یادآوری میکند که باید با احترام و محبت با پدران خود رفتار کنیم و از تلاشها و زحمات بیدریغ آنان سپاسگزار باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز یزد، در سیزدهم رجب، سال سیام عام الفیل، خانهی کعبه شاهد نوری از آسمان بود. مولودی پا به عرصهی وجود گذاشت که بعدها اسدالله الغالب و امیرالمومنین لقب گرفت. حضرت علی (ع)، نخستین پسر عموی پیامبر اسلام (ص) و همسر گرامی حضرت فاطمه زهرا (س)، در مکانی مقدس متولد شد که نشان از جایگاه رفیع و بینظیر ایشان در اسلام و نزد خداوند داشت.