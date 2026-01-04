پخش زنده
داور جایزه سردار همدانی گفت : پژوهش های داستان در این دوره جایزه شهید همدانی قوی تر از دوره های قبل است .
آقای کامران پارسی نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود : یکی از مهم ترین مسائل در خصوص رمان این است که آثار ادبی ، پاسخگوی نیاز مخاطبان باشند و به دغدغه های آنان توجه کند .
وی گفت : این درحالی است که حتی نویسندگان ما هم نمی دانند که جزییات دفاع و مقاومت در سوریه چگونه بوده است و در دوره های قبل ،متن ها به گونه ای بود که بسیار به دفاع مقدس ما شباهت داشت ، اما در این دوره نویسندگان به صورت کامل رخدادها و عملیات ها را رصد کرده اند و پژوهش های خود را در بستر داستان آورده اند .
فراخوان داوری جایزه دو ماه گذشته منتشر شد و در هفتههای قبل داوری بخشهای جایزه به پایان رسید.
مراسم اختتامیه این جایزه ادبی همزمان با سالگرد شهادت شهید همدانی در دهه پایانی دی ماه برگزار میشود.