آقای کامران پارسی نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود : یکی از مهم ترین مسائل در خصوص رمان این است که آثار ادبی ، پاسخگوی نیاز مخاطبان باشند و به دغدغه های آنان توجه کند .

وی گفت : این درحالی است که حتی نویسندگان ما هم نمی دانند که جزییات دفاع و مقاومت در سوریه چگونه بوده است و در دوره های قبل ،متن ها به گونه ای بود که بسیار به دفاع مقدس ما شباهت داشت ، اما در این دوره نویسندگان به صورت کامل رخدادها و عملیات ها را رصد کرده اند و پژوهش های خود را در بستر داستان آورده اند .

فراخوان داوری جایزه دو ماه گذشته منتشر شد و در هفته‌های قبل داوری بخش‌های جایزه به پایان رسید.

مراسم اختتامیه این جایزه ادبی همزمان با سالگرد شهادت شهید همدانی در دهه پایانی دی ماه برگزار می‌شود.