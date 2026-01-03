پخش زنده
امروز سالروز بزرگ مرد اسلام حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود که به دلیل خصلت والای وی در رسیدگی به ایتام و خانوادههای نیازمند روز مرد و پدر نام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز، سالروز ولادت با سعادت مولود کعبه، نماد بی بدیل عدالت، حضرت امیر مومنان، علی (ع)، بود.
پیشوایی که اسوه جوانمردی، شجاعت و حکمت، نمونه کامل تقوی، دریای فضائل، دروازه شهر علم و مظهر حق، است.
امروز و در سالروز ولادت با سعادت مولی الموحدین و روز پدر، آیینهای مختلفی در مناطق مختلف گیلان برگزار شد.