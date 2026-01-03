دستگیری دونفر از عاملان اغتشاشات در کوهدشت
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از دستگیری دو نفر از عاملان اصلی اغتشاشات اخیر و کشف سلاح و مواد پیشساخت انفجاری در شهرستان کوهدشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد:با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج)در پلیس اطلاعات انتظامی ،دو نفر از عناصر مخرب که با در اختیار داشتن سلاح و مواد پیشساخت انفجاری و آتشزا درصدد اقدامات خرابکارانه و برهم زدن امنیت عمومی بودند،در شهرستان کوهدشت شناسایی و دستگیر شدند.
در این عملیات،یک قبضه سلاح کلت کمری،چند قبضه سلاح سرد،مقادیری مواد و تجهیزات پیشساخت بمبهای دستساز و آتشزا ،پلاک های تقلبی خودرو و مشروبات الکلی از مخفیگاه متهمان کشف و ضبط شد.
بررسیهای اولیه نشان میدهد متهمان قصد سوءاستفاده از فضای اجتماعی و ایجاد ناامنی را داشتند.
پلیس لرستان با تأکید بر تداوم اشراف اطلاعاتی و برخورد قاطع با عناصر مخل امنیت اعلام کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام ضد امنیتی بهصورت قانونی و قاطع برخورد خواهد شد.