به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری گفت: برای مدتی ونزوئلا را اداره خواهیم کرد.

در صورت لزوم آماده حمله دوم به ونزوئلا هستیم

شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری درباره ونزوئلا گفت: مادورو و همسرش مسئول مرگ بسیاری از آمریکایی‌ها هستند و ما آنان را تحویل عدالت خواهیم داد. مادورو و همسرش اکنون در یک کشتی آمریکایی به سمت نیویورک در حرکت هستند. مادورو کمپین‌های ترور و خشونت به راه انداخته و ثبات کل منطقه را تهدید کرده است.

گروهک‌های وابسته به مادورو مردم آمریکا را به وحشت انداخته و مجتمع‌های مسکونی در کلرادو را تصرف کرده‌اند. در صورت لزوم آماده حمله دوم به ونزوئلا هستیم. واشنگتن هشت ماه است که امن بوده و من از ارتش، گارد ملی و نهاد‌های مجری قانون تشکر می‌کنم. تمام قابلیت‌های نظامی ونزوئلا خنثی و فلج شده است. مادورو عناصر وابسته و باند‌ها را برای تهدید مردم فرستاد، اما دیگر قادر به انجام این کار نخواهد بود.