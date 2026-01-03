به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت و پشتیبانی از مسائل عادلانه و انسانیت پیشتاز است. اهمیت فداکاری‌های ملت فلسطین در مقابله با حملات را بی آنکه تسلیم شوند، ثبت می‌کنیم. لبنان الگوی فداکاری، عزت و کرامت و آزادی سازی با مقاومت، ملت و ارتش خود است.

هدف شهید سلیمانی حمایت از جنبش‌های مقاومت بود

شیخ نعیم قاسم گفت حاج قاسم سلیمانی الگوی طرح اسلامی انسانی اصیل بود که برای طرح انسانی عمل می‌کرد. هدفی که شهید سلیمانی برای آن کار می‌کرد، حمایت از جنبش‌های مقاومت و خنثی کردن طرح‌های آمریکا بود.

سرنگونی داعش در عراق موجب هدف قرار گرفتن شهید المهندس شد

دبیر کل حزب الله لبنان گفت به یمن و عراق در حمایت از حق و مقابله با تجاوزگری درود می‌فرستیم. سرنگونی داعش در عراق موجب شد شهید ابومهدی المهندس هدف قرار بگیرد. کشتن شهدا موجب آشفتگی مسیر ما نخواهد شد؛ بلکه این مسیر هر چه قدرتمندتر ادامه دارد.

ایران با هدف سیاسی یا اقتصادی از جنبشهای مقاومت حمایت نمی کند

شیخ نعیم قاسم گفت: روابط ما با ایران روابط طبیعی است، زیرا با جنگ با استکبار در منطقه سازگار است. ایران از جنبش های مقاومت برای استفاده در عرصه سیاسی یا اقتصادی حمایت نمی کند. ایران از فضای مثبت و زندگی مشترک بین همه ملت های منطقه استفاده می کند. استعمار و کشورها برای رسیدن به دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی در مسائل منطقه ما مداخله می کنند. ایران هرگز برای تغییر در هیچ یک از زمینه های کشورها و ملت ها مداخله نکرده است.

شهید سلیمانی مرد میدان بود

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: شهید سلیمانی شایستگی نظامی قابل توجهی داشت. وی هوشیاری نظامی و سیاسی داشت و درباره ابعاد مختلف مسائل تحلیل و تفکر می کرد و مرد میدان بود. نگاه شهید سلیمانی به امام خامنه ای نگاهی همراه با عشق و وفاداری و همکاری و اطاعت بود و این یکی از علل موفقیت در ارتباط با رهبری حکیم بود. شهید سلیمانی فرمانده محور مقاومت و از عشاق امام خمینی (قدس سره) بود. شهید سلیمانی از سال 1998 فرمانده سپاه قدس بود و هدف اصلی این تشکیلات حمایت از مقاومت در فلسطین و مقاومت منطقه و ناکام کردن طرح های آمریکا است.

جنبش های مقاومت بدون هیچ ما به ازایی از ایران کمک گرفتند

شیخ نعیم قاسم گفت جنبش های مقاومت بدون هیچ ما به ازایی از ایران کمک گرفتند. حزب الله بر اساس ایمان و منافعی که در نظر دارد، عمل و گزینه مقاومت را اتخاذ می کند و عمل بر اساس آن را در دستور کار قرار می دهد. بر اتخاذ گزینه ساخت کشور توانا و عادل و مقابله با فساد و مخالفت با اشغالگری تاکید می کنیم.

به روابط خود با ایران افتخار می کنیم

دبیرکل حزب الله لبنان گفت به روابط خود با ایران افتخار می کنیم . ننگ بر کسانی که تسلیم قیمومیت آمریکا هستند و برای حق اشغالگری اسرائیل تبلیغ می کنند. ننگ بر کسانی که تجاوزگری اسرائیل را توجیه می کنند و حتی با فشار رسانه ای کمک نمی کنند. حزب الله می خواهد لبنان آزاد، مستقل و توانمند باشد. خواهان گفتگو و توافق هستیم و بر وحدت ملی در مقابله با دشمنان تاکید می کنیم. اولویت توقف تجاوزگری، عقب نشینی اسرائیل، بازسازی و بازگشت اسرا است. برگزاری انتخابات مجلس در زمان مقرر خود را خواهان هستیم. باید همه پول های سپرده گذاران به آنها بازگردانده شود. تجهیز تسلیحاتی ارتش لبنان برای حمایت از لبنان و مقابله با کسانی که امنیت وطن را برهم می زنند، خواستار هستیم. انصاف در حق کارمندان ادارات دولتی را خواستاریم.

حاج قاسم نشان شهادت در مقابله با طاغوت آمریکا را به دست آورد

شیخ نعیم قاسم گفت: حاج قاسم را از دست دادیم اما او نشان شهادت در مقابله با طاغوت آمریکا را به دست آورد. به حاج قاسم می گوییم ما به این مسیر ادامه می دهیم و خونت به ما توان بیشتری داد.

ابومهدی المهندس نقش مهمی ایفا کرد و عراق توانست طرح حکومت داعش را سرنگون کند و این همان سرنگونی طرح آمریکا بود. از باب وفاداری و یادآوری باید از شهدای سپاه پاسداران اسلامی و فرماندهانی یادی کنیم که در این منطقه به شهادت رسیدند. وقتی که انقلاب در ایران پیروز شد، عرصه به طور کامل تغییر کرد و ایران دیگر در آغوش آمریکا نبود.