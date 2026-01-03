به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ همزمان با میلاد باسعادت مولای متقیان حضرت علی(ع)، مراسمی با عنوان «پدر–دختری» به همت مدیر و معلمان مدرسه شهید لزکی ساری برگزار شد. همزمان با میلاد باسعادت مولای متقیان حضرت علی(ع)، مراسمی با عنوان «پدر–دختری» به همت مدیر و معلمان مدرسه شهید لزکی ساری برگزار شد.

این آیین، علاوه بر تبریک و بزرگداشت میلاد نخستین امام شیعیان، فرصتی برای گرامیداشت مقام پدران آسمانی بود؛ پدرانی که با ایثار و فداکاری، چراغ راه خانواده‌های خود شدند و امروز در جوار رحمت الهی آرام گرفته‌اند.

در بخش دیگری از این مراسم، یاد و نام سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، گرامی داشته شد؛ شخصیتی که ملت ایران و بسیاری از ملت‌های آزاده جهان، خود را مدیون رشادت‌ها و جانفشانی‌های او می‌دانند.

برگزارکنندگان این برنامه، هدف از برگزاری این آیین را تقویت پیوندهای عاطفی میان اعضای خانواده، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان عنوان کردند.