مراسم پرفیض اعتکاف که از اذان صبح امروز با شرکت بیش از ۱۵ هزار گیلان در ۱۸۳ مسجد استان آغاز شده، اذان مغرب ۱۵ دی به پایان خواهد رسید.

اعتکاف، خلوتی برای راز و نیاز با همتای بی نیاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم معنوی و روح نواز اعتکاف از امروز در مساجد گیلان آغاز شد تا مؤمنان در فرصت ۳ روز اعتکاف، به خلوت با معبود خود پرداخته و با روزه‌داری و عبادت، در جستجوی آرامش روح و صفای دل باشند.

مراسم اعتکاف تا نیمه رجب ادامه دارد و در این روز‌های پر برکت، معتکفان در جستجوی رحمت الهی و تزکیه نفس هستند تا از خوان نعمت الهی برکات معنوی دریافت کنند.

امسال ۱۵ هزار و ۷۸۸ نفر در گیلان در مراسم اعتکاف شرکت می‌کنند.