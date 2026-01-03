دونالد ترامپ ساعاتی پس از اعلام خبر دستگیری نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، در گفت‌وگویی تلفنی با روزنامه نیویورک‌تایمز این اقدام را «عملیاتی موفق و درخشان» توصیف کرد و از نقش نیرو‌های نظامی و امنیتی آمریکا در آن تمجید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ روزنامه نیویورک‌تایمز نوشت: ترامپ در ابتدای این تماس کوتاه با لحنی خسته اما رضایتمند، موفقیت عملیات را جشن گرفت و گفت: «برنامه‌ریزی خوبی انجام شد، نیرو‌های فوق‌العاده‌ای درگیر بودند و افراد بزرگی این کار را انجام دادند. واقعاً یک عملیات درخشان بود.»

در ادامه آمده است: خبرنگار نیویورک‌تایمز از ترامپ پرسید آیا پیش از اجرای آنچه خود رئیس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی «حمله‌ای در مقیاس بزرگ» توصیف کرده، مجوز کنگره را دریافت کرده است یا نه؟ ترامپ در پاسخ گفت: «در این باره صحبت خواهد شد. ما یک نشست خبری خواهیم داشت.»

این گزارش اضافه کرد: ترامپ در پیام خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که قرار است ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی، از اقامتگاه شخصی خود در مارالاگو در ایالت فلوریدا درباره این موضوع با رسانه‌ها سخن بگوید؛ مکانی که طی دو هفته گذشته در آن حضور داشته است.

در ادامه آمده است: تلاش خبرنگار برای پرسش درباره آینده ونزوئلا و این‌که چرا چنین مأموریت پرخطری ارزش اجرا داشته، با پاسخ کوتاه ترامپ مواجه شد. رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «همه چیز را ساعت ۱۱ خواهید شنید» و سپس تماس تلفنی را قطع کرد. به نوشته نیویورک‌تایمز، این مکالمه در مجموع حدود ۵۰ ثانیه به طول انجامید.

این گزارش در پایان می‌نویسد: اعلام خبر دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا از سوی ترامپ آن هم از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیش از ارائه توضیح رسمی، پرسش‌های زیادی را درباره ابعاد حقوقی، نظامی و سیاسی این اقدام آمریکا برانگیخته و انتظار می‌رود جزئیات بیشتری در نشست خبری وعده‌ داده‌شده منتشر شود.