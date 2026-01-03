به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تیم والیبال افق قم در دیداری از هفته یازدهم گروه سوم لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، برابر میزبان خود، ملوان تهران، با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و ۲ امتیاز ارزشمند از این بازی کسب کرد.

افق در دست‌های اول (۲۵–۱۹)، چهارم (۲۵–۲۱) و پنجم (۱۷–۱۵) موفق به شکست میزبان شد، در حالی که ملوان دست دوم (۲۱–۲۵) و سوم (۲۰–۲۵) را به نفع خود ثبت کرده بود.

نماینده قم با این پیروزی ۲۱ امتیازی شد و در رده سوم جدول گروه سوم لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور باقی ماند.