پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال افق قم درهفته یازدهم گروه سوم لیگ دسته یک باشگاههای کشور برابر میزبان خود ملوان تهران به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تیم والیبال افق قم در دیداری از هفته یازدهم گروه سوم لیگ دسته اول باشگاههای کشور، برابر میزبان خود، ملوان تهران، با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و ۲ امتیاز ارزشمند از این بازی کسب کرد.
افق در دستهای اول (۲۵–۱۹)، چهارم (۲۵–۲۱) و پنجم (۱۷–۱۵) موفق به شکست میزبان شد، در حالی که ملوان دست دوم (۲۱–۲۵) و سوم (۲۰–۲۵) را به نفع خود ثبت کرده بود.