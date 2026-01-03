پخش زنده
تیم فوتبال امید ایران امشب (شنبه) نخستین تمرین خود را در ریاض با انگیزه و روحیه بالا برگزار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران پس از ورود به عربستان برای حضور در جام ملتهای کمتر از ۲۳ سال آسیا، از ساعت ۱۷ امروز (شنبه) به وقت محلی نخستین تمرین خود در ریاض را برگزار کرد.
این تمرین ۹۰ دقیقهای زیر نور برگزار شد و شاگردان امیدرضا روانخواه با روحیه و تمرکز بالا، برنامهها و تاکتیکهای مدنظر کادرفنی را دنبال کردند.
سرمربی تیم امید و دستیارانش نیز با دقت روند تمرین را زیر نظر داشتند تا تیم در آستانه هفتمین دوره جام ملتها به آمادگی بیشتری برسد.
تیم فوتبال امید ایران درحالی قرار است ۱۷ دی نخستین بازی خود را مقابل کره جنوبی برگزار کند که ۲ تیم در یک هتل مشترک مستقر هستند.
برنامه دیدارهای تیم فوتبال امید ایران در گروه C جام ملتهای کمتر از ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:
۱۷ دی ۱۴۰۴
ایران – کرهجنوبی | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی
۲۰ دی ۱۴۰۴
ایران – ازبکستان | ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد | ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی
۲۳ دی ۱۴۰۴
ایران – لبنان | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی