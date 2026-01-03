پخش زنده
کارشناس مسائل سیاسی، اظهارات اخیر ترامپ علیه ایران را ادامه سیاستهای خصمانه آمریکا و تلاشی برای پنهانسازی اهداف واقعی این کشور در منطقه ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در واکنش به اظهارات مداخلهجویانه و تحریکآمیز ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران، کارشناس مسائل سیاسی، این اظهارات را تجلی توهم حق به جانب بودن سیاست خارجی آمریکا دانست که ریشه در دههها مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل دارد.
قهرمانی، با اشاره به سوابق طولانی دخالت آمریکا در امور ایران، رویکرد ترامپ را صرفا ادامه دهنده همان سیاست خصمانه قلمداد کرد.
این کارشناس با انتقاد شدید از شخصیت ترامپ، شایستگی وی برای طرح هرگونه اظهار نظر درباره ایران را زیر سوال برد: آیا فردی که شریک و قاتل هزاران نفر در غزه و دیگر نقاط دنیا است و در داخل آمریکا به معترضان خود با استفاده از ابزارهایی نظیر هوش مصنوعی و تصاویر تحقیرآمیز (مانند تاجگذاری و بمب مدفوع) حمله میکند، لیاقت سخن گفتن از حقوق دیگران را دارد؟
قهرمانی تصریح کرد که این گونه رفتارها نشاندهنده اختلال روانی شخصیتی او است که نه تنها در سیاست بینالملل، بلکه در برخورد با مخالفان داخلی نیز به صورت آشکار نمود پیدا میکند.
در پاسخ به این پرسش که آمریکا به دنبال چیست، کارشناس خبر اظهار داشت: سیاست آمریکا اغلب با ظاهرسازی پیش میرود. همانطور که شاهد بودیم، به بهانه مبارزه با مواد مخدر به ونزوئلا حمله میکنند، اما هدف اصلی کسب دسترسی به منابع انرژی این کشور است. در قبال ایران نیز، هدف اصلی نه دغدغه حقوق بشر، بلکه تلاش برای حفظ نفوذ و دسترسی به منافع منطقهای است.