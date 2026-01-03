پخش زنده
اهالی قنوات از عملی نشدن وعده چندین ساله مسئولان برای شبانه روزی شدن فعالیت درمانگاه این شهر گلایه مندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تنها درمانگاه شهر قنوات با وجود وعدههای مکرر مسئولان، همچنان بهصورت شبانهروزی فعالیت نمیکند و ارائه خدمات درمانی در آن رأس ساعت ۱۴ پایان مییابد؛ موضوعی که به گلایه جدی شهروندان انجامیده است.
به گفته مردم قنوات، تعطیلی درمانگاه در ساعات غیراداری مشکلات فراوانی برای بیماران، بهویژه سالمندان، کودکان و افراد نیازمند خدمات فوری ایجاد کرده و شهروندان مجبورند برای دریافت حتی سادهترین خدمات درمانی، مسیر شهر قم را طی کنند.