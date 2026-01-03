بارش برف که از ظهر دیروز در کوهستان دیلمان سیاهکل آغاز شده بود بامداد امروز به پایان رسید، اما نتیجه این بارش سفیدپوش شدن این منطقه کوهستانی و شادی مردم و مسافران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سامانه سرد و بارشی آخر هفته، فرش سپید برف را بر زمین دیلمان گستراند و این برف نشسته بر دل کوهستان این منطقه، فرصتی برای هم نشینی مردم با طبیعت بی‌نظیر و دل انگیز زمستانی دیلمان شد.

یک روز برفی در کوهستان، در جایی که تا چشم کار می‌کند، سپیدی برف رخنمایی می‌کند و نشاط و شادمانی را با خود برای مردم به ارمغان می‌آوَرَد.