به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ کایر استارمر نخست وزیر انگلیس در پاسخ به پرسشی درباره مواضعش در قبال حمله آمریکا به ونزوئلا آن را به بعد از صحبت کردن با ترامپ و متحدان این کشور موکول کرد، اما در پی پافشاری خبرنگاران برای دریافت پاسخ این پرسش گفت: «همانطور که می‌دانید، من همیشه می‌گویم و معتقدم که باید از قوانین بین‌المللی پیروی کنیم.»

نخست وزیر انگلیس در حالی می‌گوید باید از قوانین بین المللی پیروی کنیم که برغم اعلام موضع رسمی سازمان ملل و دیوان دادگستری لاهه مبنی بر نسل کشی بودن اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان، بار‌ها گفته است اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان از جمله در غزه را نسل کشی نمی‌داند.

فعالان ضد جنگ در انگلیس بار‌ها گفته‌اند دولت انگلیس با نقض آشکار تعهد خود مبنی بر کمک نکردن به طرف‌های جنگ، با ارسال جنگ افزار و ارائه کمک‌های اطلاعاتی به اسرائیل در نسل کشی اسرائیل در غزه نقشی فعال داشته است و آنها دولت‌های غربی از جمله دولت انگلیس را همدست اسرائیل در نسل کشی فلسطینیان دانستند.