گیجگاه امروز با تشریح اقدام رسانه‌های معاند با تغییر تصاویر و واقعیت اعتراض‌ها با هوش مصنوعی که سبب بی اعتمادی مردم به نظام شود را مطرح می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در روز‌های اخیر، رسانه‌های معاند و دشمنان جمهوری اسلامی با انتشار اخبار جعلی و تحریف واقعیت‌ها، سعی دارند تا اعتراضات مردمی را به شکلی متفاوت از آنچه که هست به نمایش بگذارند. این اقدام هدفمند رسانه‌های معاند، در راستای ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم و تخریب وحدت ملی انجام می‌شود.

در گیجگاه این قسمت، سراغ اعتراضات مجازی که با جعل تصاویر و استفاده از هوش مصنوعی شکل گرفته‌اند، میرویم.