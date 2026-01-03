رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اهر از کولاک در محور‌های مواصلاتی اهر به کلیبر و هوراند خبر داد.

کولاک و لغزندگی مسیر اهر به کلیبر و هوراند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رسول اسلامی افزود: هم اکنون در گردنه سامبران کولاک شدیدی وجود دارد و این پدیده موجب لغزندگی این مسیر و همچنین گردنه تازه کند در محور اهر به هوراند شده، و تردد خودرو‌ها با دشواری و فقط با زنجیر چرخ صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه عوامل راهداری لحظه به لحظه در حال برف روبی و بازکردن مسیر هستند از رانندگان خواست حدالامکان از سفر‌های غیرضروری خودداری و در صورت ضرورت وسیله خود را به زنجیر چرخ و وسایل زمستانی مجهز کنند.