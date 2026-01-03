پخش زنده
ویژه برنامه همبازی شدن پدر و فرزندان در روز پدر شنبه ۱۳ دی ماه در بخش ترویجی جشنواره ملی اسباب بازی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل سرگرمیهای سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، درباره هدف این برنامه گفت: ما میخواهیم فرهنگ بازی بزرگترها به ویژه پدران با بچهها و همکاری خانوادگی را ترویج دهیم. خانوادهها با حضور در این برنامه تجربهی بازی مشترک پیدا کردند و بچهها فرصت داشتند در کنار بزرگترها به شادی و بازی حرکتی بپردازند.
لیلا بابایی افزود: بازیهای حرکتی متنوع بود و شامل بازیهای حرکتی، دست ورزی و کورن هول بود، اما محور اصلی همه آنها لذت بازی و تعامل خانوادهها با بچهها بود.
خانم بابایی گفت: هر خانوادهای میتوانست بطور رایگان در این بازیها شرکت کند.
وی افزود: هدف ما این است که بازیهای حرکتی و همبازی شدن بزرگترها با کودکان و نوجوانان را جدی بگیریم و خانوادهها را با فرزنداشان به تعامل و تجربهای مشترک به ویژه در بازیهای حرکتی تشویق کنیم.
مدیرکل سرگرمیهای سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پایان تاکید کرد: زندگی شهری و آپارتمان نشینی یکی از عوامل تاثیرگذار بر روی چاقی و فقر حرکتی کودکان و نوجوانان کشور است؛ بنابراین بازیهای حرکتی برای کودکان و نوجوانان شهرنشین میتواند برای اصلاح حرکتی آنها و جلوگیری از چاقیشان، موثر باشد.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که از ۱۰ دی آغاز شده تا ۲۷ دی در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران ادامه دارد.