نجاتگران جمعیت هلال‌احمر مهاباد در عملیاتی دشوار، پس از ۶ ساعت تلاش مستمر در مسیر‌های برفی و صعب‌العبور، مادر باردار روستای کارگ را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: ساعت ۱۳:۱۲ روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر بدحالی دو مادر باردار در روستا‌های کارگ و چومل شهرستان مهاباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای سه‌راهی دارلک جمعیت هلال‌احمر شهرستان مهاباد به محل‌های اعلام‌شده اعزام شدند.

محبوبی با اشاره به شرایط سخت جوی و مسیر‌های صعب‌العبور منطقه تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از ۶ ساعت تلاش مستمر موفق شدند به روستای کارگ دسترسی پیدا کرده و مادر باردار این روستا را نجات دهند که پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: به‌دلیل انسداد مسیر و عدم امکان تردد ایمن، تلاش برای دسترسی به مادر باردار دیگر در روستای چومل به نتیجه نرسید و عملیات امدادرسانی به این روستا به روز بعد موکول شد.