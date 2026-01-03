خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ این طرح در قالب مصوبات سفر کمیسیون توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی به شهرستان های جنوب استان به اجرا درمی‌آید و بر اساس آن، در هر یک از شهرستان‌های منطقه، معابر ۱۰ روستا آسفالت خواهد شد.

اعتبار اختصاص‌یافته به هر شهرستان ۱۵ میلیارد ریال است که جزئیات آن به شرح زیر اعلام شده است:

شهرستان دره‌شهر: اجرای آسفالت معابر ۱۰ روستا با اعتبار معادل ۱۵۰ میلیارد ریال

شهرستان بدره: اجرای آسفالت معابر ۱۰ روستا با اعتبار معادل ۱۵۰ میلیارد ریال

شهرستان دهلران: اجرای آسفالت معابر ۱۰ روستا با اعتبار معادل ۱۵۰ میلیارد ریال

شهرستان آبدانان: اجرای آسفالت معابر ۱۰ روستا با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال

مجموع اعتبار این طرح ها ۶۰۰ میلیارد ریال است و هدف از اجرای آن، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل تردد و ارتقای سطح رفاه ساکنان روستا‌های شهرستان های جنوب عنوان شده است.