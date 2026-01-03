آسفالت ۴۰ روستای شهرستانهای جنوب استان
با رایزنی چراغی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی عملیات اجرای آسفالت معابر ۴۰ روستا با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال از شهرک وحدت دهلران آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ این طرح در قالب مصوبات سفر کمیسیون توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی به شهرستان های جنوب استان به اجرا درمیآید و بر اساس آن، در هر یک از شهرستانهای منطقه، معابر ۱۰ روستا آسفالت خواهد شد.
اعتبار اختصاصیافته به هر شهرستان ۱۵ میلیارد ریال است که جزئیات آن به شرح زیر اعلام شده است:
شهرستان درهشهر: اجرای آسفالت معابر ۱۰ روستا با اعتبار معادل ۱۵۰ میلیارد ریال
شهرستان بدره: اجرای آسفالت معابر ۱۰ روستا با اعتبار معادل ۱۵۰ میلیارد ریال
شهرستان دهلران: اجرای آسفالت معابر ۱۰ روستا با اعتبار معادل ۱۵۰ میلیارد ریال
شهرستان آبدانان: اجرای آسفالت معابر ۱۰ روستا با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال
مجموع اعتبار این طرح ها ۶۰۰ میلیارد ریال است و هدف از اجرای آن، بهبود زیرساختهای حملونقل، تسهیل تردد و ارتقای سطح رفاه ساکنان روستاهای شهرستان های جنوب عنوان شده است.