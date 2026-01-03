به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس حوزه هنری کرمان گفت: روایت حبیب که برای پنجمین سال متوالی به همت حوزه هنری و مکتب شهید سلیمانی برگزار می‌شود، از تهران آغاز و سپس در خوزستان، بوشهر و مازندران برگزار و امشب همزمان با سالگرد شهادت شهید سلیمانی، در کرمان به کار خود پایان داد.

اسدی افزود: در این رویداد، نشان سرباز از طرف مکتب شهید سلیمانی و زینب سلیمانی به خانواده شهید یوسف الهی اعطا شد.

در این مراسم که با شعرخوانی، روایتگری و اکران فیلم احمد همراه بود، همچنین از قطعه موسیقی "ایران مرد" برای اولین بار رونمایی شد.