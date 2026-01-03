پخش زنده
مسئول بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه دشمن به دنبال گرفتن اراده مردم است گفت: اغتشاشگران پیاده نظام آمریکا و اسرائیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام والمسلمین سید حسن اکبری مسئول بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم در ادامه سلسله برنامههای «۱۱شب،۱۱مسجد» که به مناسبت دهه بصیرت و به همت جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان قم در مسجد حضرت سلمان خیابان لقمان قم برگزار شد ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و بزرگداشت روز پدر گفت: در ماه شریف رجب قرار داریم، درود و صلوات بر محمد و آل محمد بهترین توشهای است که در این ماه مبارک رجب میشود برداشت کرد.
وی گفت: شیعیان باید افتخار کنند که مولایی همچون حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام دارد، ایشان اولین مردی بودند که به پیامبر گرامی اسلام (ص) ایمان آوردند و این بس فضیلت بزرگی برای آن حضرت است، از خدا میخواهیم که سبک زندگی آن حضرت را زندگی خانوادگی و اجتماعی داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان ساخت: این انقلاب اسلامی بی تردید زمینه ساز دولت حضرت مهدی عج خواهد بود و این امر حتما تحقق پیدا خواهد کرد.
مسئول بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی ره در سال۵۷تاکید کرد: اگر یک روزی و با شروع نهضت امام راحل ره، مردم از ایشان حمایت کردند امروز نیز مردم از خلف صالح ایشان و ولی امر مسلمین جهان تبعیت میکنند و نقشههای دشمنان اسلام و انقلاب را نقش بر آب میکنند.
وی با تاکید بر اوج عظمت انقلاب افزود: بخاطر عظمت انقلاب اسلامی ایران است که دشمنیهای آن نیز بزرگ است، اگر امروز این شرایط اقتصادی و این جنگها را برای ما به وجود میآورند به خاطر عظمت خود انقلاب است.
مسئول بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم بیان کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) گفتند: «ما انقلابمان را به تمام جهان صادر میکنیم» و این امر حتما محقق خواهد شد.
وی گفت: امام خمینی ره در ابتدای ورود به ایران اسلامی گفتند «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند کند» و تا امروز بارها و بارها صحت این فرمایش امام راحل ره را با چشم خود دیدهایم، دشمن از همان ابتدای انقلاب، انواع و اقسام بلاها و توطئهها را ایجاد کرد، اما به حول و قوه الهی کاری از پیش نبرده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ابراز داشت: دشمنان اسلام و انقلاب دیوانهای به نام صدام را به جان مردم ایران انداختند و جنگ هشت ساله را به ملت ایران تحمیل کردند، همه ابرقدرتهای آن زمان از صدام حمایت میکردند، فقط در یک عملیات از ۱۹ کشور اسیر گرفتیم، همزمان گروهکهای منافق را علیه ایران به صحنه آورد و تا امروز این توطئهها و خباثتها ادامه دارد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: مردم ما همچنان در صحنه مقاومت ایستادهاند و انقلاب اسلامی مسیر خود را طی میکند.
وی گفت: مردم ما در طی این سالها ایستادگی کردند و از خود صبر و بردباری نشان دادند لذا همواره مثل آفتاب درخشان در دنیا میدرخشند چرا که فقط از خدای متعال ترسیدند و خدا و دین او را باور کردند.