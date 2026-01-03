مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه با اشاره به انتشار فاضلاب در محدوده میدان آریاشهر تأکید کرد: منشأ این آلودگی ارتباطی با شبکه فاضلاب شهری ندارد و مربوط به فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز ضایعات پلاستیک در خارج از محدوده قانونی شهر است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمدمهدی سلطانیان مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه به همراه «مهدی رضوان‌مدنی» مدیر امور آبفای منطقه یک، با حضور در محدوده میدان آریاشهر از وضعیت فاضلاب جاری شده در این منطقه بازدید کردند.

سلطانیان گفت: بررسی‌های میدانی و فنی نشان می‌دهد منشأ فاضلاب موجود در این محدوده، کارگاه‌ها و کارخانه‌های غیرمجاز ضایعات پلاستیک واقع در انتهای شهرک ملاحسینی و خارج از محدوده قانونی شهر کرمانشاه است؛ موضوعی که پیش از این نیز طی مکاتبات رسمی به فرمانداری و شهرداری اعلام شده است.

او با بیان اینکه این محدوده فاقد زیرساخت‌های قانونی آب و فاضلاب است، افزود: به دلیل خارج از محدوده بودن این کارگاه‌ها، نبود شبکه‌های زیربنایی و همچنین وجود ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تا زمان رفع موانع قانونی، ارائه نقشه مصوب و اخذ کد کف و بر از سوی شهرداری، امکان اجرای شبکه فاضلاب در این منطقه وجود ندارد.

مدیر آبفای شهرستان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت برخورد با متخلفان تصریح کرد: در حال حاضر پساب تولیدی این کارگاه‌های غیرمجاز، به دلیل عدم اتصال به شبکه فاضلاب، در معابر رها می‌شود و مشکلات جدی زیست‌محیطی و بهداشتی برای شهروندان ایجاد کرده است؛ از این‌رو شهرداری باید با قاطعیت از ادامه فعالیت این واحدها جلوگیری کند.

سلطانیان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول گفت: حل ریشه‌ای این معضل نیازمند ورود جدی شهرداری، فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی است تا ضمن برخورد قانونی با ساخت‌وسازها و فعالیت‌های غیرمجاز، از تداوم آلودگی‌های زیست‌محیطی و تهدید سلامت شهروندان جلوگیری و زمینه ساماندهی این محدوده فراهم شود.