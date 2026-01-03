حدود ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه شنبه ۱۳ دی تعدادی جوان در خیابان فردوسی و هجرت یاسوج جمع و موجب اخلال در نظم عمومی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ساعت حدود ۱۸ و ۳۰ دقیقه شنبه ۱۳ دی تعدادی جوان در خیابان فردوسی و هجرت یاسوج جمع شدند که ماموران انتظامی برای راحتی تردد مردم و نظم شهر مانع تجمع بیشتر شدند و آنان را پراکنده کردند.

در دوگنبدان و لیکک هم نیروی انتظامی مانع از اجتماع افرادی شد که قصد تجمع داشتند.

شب گذشته نیز در شهر‌های مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد افرادی با سردادن شعار‌های هنجار شکنانه مردم را به همراه کردن و شعار دادن تشویق کردند که برخی از آنان دستگیر شد که با ابراز ندامت و قید تعهد قانونی آزاد شدند.

بعضی از افراد آزاده شده گفتند تحت تاثیر تحریکات فضای مجازی جو زده شدند و واقعا قصد اخلال در امنیت مردم را نداشتند.

این روز‌ها دشمنان ما که درجنگ تحمیلی ۱۲ روزه نتوانستند مقابل حملات موشکی ایران مقاومت کنند با سوء استفاده از بعضی مطالبات اقتصادی مردم، با بهره گیری از ظرفیت تبلیغات روانی تلاش می‌کنند ملت ایران را از درون دچار فروپاشی کنند و طبق گفته خودشان می‌خواهند نقشه تجزیه لیبی و سوریه را در مورد کشورمان اجرا کنند.