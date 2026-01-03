مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: شهید سلیمانی انسانی تمام ساحتی و الگویی اثربخش برای تربیت نسلی متعهد و کارآمد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در آیین افتتاح اردوی راهیان مقاومت فرهنگیان سراسر کشور در کرمان گفت: آن تربیت تمام ساحتی که در سند تحول بنیادین به دنبال آن هستیم، می‌توان در وجود و شخصیت شهید سلیمانی به وضوح مشاهده کرد، زیرا او انسانی متوازن و متعادل بود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید سلیمانی افزود: هر آنچه عزت و بزرگی از امنیت و آرامش و سلامت داریم از برکت خون شهدا و جانفشانی آنها است.

فرحبخش با بیان اینکه شهید سلیمانی اسطوره بی‌نظیر و بی‌بدیل تاریخ کشور ما است گفت: رفتار و سلوک شهید سلیمانی برای همیشه الگوی دانش‌آموزان ما خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی و روحیه عبادت، بندگی و اخلاص شهید سلیمانی را باید به دنیا معرفی کنیم گفت: شهید سلیمانی روحیه بالایی در حوزه شجاعت و ایثار داشت.

محمد رضا فرحبخش با بیان اینکه نگاه آموزش و پرورش به شهید سلیمانی به عنوان یک موقعیت بالای تربیتی برای دانش‌آموزان است ادامه داد: دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یک دوران طلایی برای تاریخ کشور است و از این گنجینه‌های الهی باید برای تربیت نسل جوان کشور استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروز فرهنگ ایثار و شهادت بالاترین ابزار برای مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب در تمام دنیا است گفت: انتقال فرهنگ دفاع مقدس بالاترین وظیفه آموزش و پرورش و اردوی راهیان نور و مقاومت یک موقعیت بزرگ تربیتی است.

فرحبخش با اشاره به آینده‌نگری و بصیرت سردار افزود: سردار با قدرت بینش خود شرایط امروز کشور را پیش‌بینی کرده بود. امروز وظیفه همه ماست که راه و اندیشه ایشان را ادامه دهیم. دشمنان در پی امتیازات خاص خود هستند و تنها با قدرت و ایستادگی می‌توان آنان را از دستیابی به اهدافشان بازداشت. این اردو‌ها فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه مقاومت و خدمت در میان فرهنگیان است.