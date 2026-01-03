۱۳ دی سال ۱۳۹۸ یکی از بزرگترین رزمندگان جبهه مقاومت که تمام عمرش را برای دفع از کیان ایران و اسلام صرف کرد به دست دشمنان استکباری به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز ۱۳ دی سالروز شهادت فرمانده بزرگ جبهه مقاومت، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.

همزمان با سالروز شهادت سردار دل‌ها، مردم گیلان، در مناطق مختلف استان با برگزاری ویژه برنامه‌های بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، یاد و خاطره این سردار رشید اسلام را گرامی داشتند و بر ضرورت تبیین مکتب شهید سلیمانی و ادامه مسیر مقاومت و دفاع از استقلال وعزت ایران اسلامی تاکید کردند.