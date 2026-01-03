برخی از نخبگان کیش در پاسخ به حاشیه سازی دشمنان در فضای مجازی و تلاش برای تحریک مردم با هدف ایجاد اغتشاش به جای مطالبه گری قانونی نقطه نظرات خود را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش، گفت: نخبگان و جامعه استادی با تبریک روز پدر و گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی، در راستای تحقق آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی قدرشناس و تمامی تلاش خویش را به کار خواهند بست.

کورش دبیقی، گفت: امیدوار است جوانان و دانشجویان با هوشیاری کم نظیر خود مثل همیشه دشمنان انقلاب اسلامی و مردم را ناکام بگذارند.

علیرضا نوروزشاد رئیس کمیته ملی المپیاد فیزیک، گفت: اتفاقات امروز در آمریکای جنوبی نشان داد قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگویان و قلدران دنیا مدیون زحمت دانشمندان این سرزمین است.

یوسفی، شاعر و عضو بسیج استادان کیش، گفت: نخبگان دانشگاهی با تأسی به کلام گهربار نبی مکرم اسلام (ص) که فرمود: اگر علم در ثریا باشد، مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد و با باور به این که ما می‌توانیم نه تنها حامی، بلکه خود مرکز ثقل دستاورد‌های ارزشمند انقلابند.

مدیر انجمن خوشنویسان کیش، گفت: احیای هویت اسلامی ایرانی یک تعهد اجتماعی بوده و گسترش هنر، با حمایت‌های تشکل‌های فرهنگی از جامعه فرهنگی و نخبگان هنری بوده است.

علی شربیانی، افزود: در جامعه نخبگان فرهنگی و هنری، حمایت از آرمان شهدا و ایثارگران، نقش بنیادین در تثبیت ارزش‌های انقلاب اسلامی، حمایت از تشکل‌های فرهنگی و هنری بوده است.

کاظمی، همسر یکی از جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس، گفت: به گفته رهبرم ما داریم از یک قله بالا میرویم، ممکن است در راه صعود مشکلات زیادی هم پیش بیاید. ممکنه زمین بخوریم، زخمی بشیم، ولی بلند می‌شویم وادامه میدهیم.