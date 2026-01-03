پخش زنده
در پی آسیبدیدگی پایههای پل سیمیلی بر اثر سیلابهای اخیر، معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه مقامات ارشد استانی و محلی، از این محور ارتباطی حیاتی بین مسجدسلیمان و هفتکل بازدید به عمل آوردند تا روند بررسی و تعمیرات اضطراری را تسریع بخشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اقدامی میدانی و فوری، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، امروز به همراه تیمی از مسئولان ارشد استان و شهرستان، از پل سیمیلی واقع در محور ارتباطی مسجدسلیمان – هفتکل بازدید کرد.
این بازدید در پی گزارشهای دریافتی درباره آسیبدیدگی دستکهای (پایههای) این پل بر اثر سیلابهای اخیر انجام شد تا ارزیابی دقیقی از میزان خسارت و اقدامات لازم برای بازسازی آن صورت گیرد.
در این بازدید، پیمان جهانگیری، فرماندار مسجدسلیمان، دکتر جباری، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی، و جولانزاد، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان، معاون وزیر راه را همراهی کردند.
پل سیمیلی به عنوان یک شریان ارتباطی حیاتی، نقش مهمی در اتصال شهرستانهای شرق خوزستان ایفا میکند و آسیب به آن میتواند تأثیر مستقیمی بر تردد خودروهای سواری و باری، اقتصاد منطقه و زندگی روزمره مردم داشته باشد.
بر اساس مشاهدات اولیه، سیلابهای اخیر موجب فرسایش و آسیب به بخشی از پایههای این پل شده است. در جریان این بازدید، مسئولان بر لزوم تعمیرات فوری و نظارت مستمر بر این محور برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی تأکید کردند.
گفتنی است مقرر شد پس از ارزیابی نهایی کارشناسان، اقدامات لازم برای ترمیم و تقویت پل در سریعترین زمان ممکن آغاز گردد. این اقدام نشاندهنده توجه ویژه مسئولان به ایمنی راهها و زیرساختهای ارتباطی در مناطق سیلخیز استان خوزستان است.