پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دالاهو از ضبط و معدومسازی ۳۰ کیلوگرم فرآورده خام غیربهداشتی و فاقد بستهبندی در این شهرستان خبر داد و گفت: نظارتهای بهداشتی باهدف صیانت از سلامت عمومی بهصورت مستمر در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه جمشید بیگی اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم، گروه مجهز نظارت بهداشتی این اداره موفق به شناسایی، ضبط و معدومسازی ۳۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی و فاقد بستهبندی در سطح شهرستان شد.
وی گفت: این فرآوردهها در جریان بازرسیهای مستمر کارشناسان دامپزشکی از مراکز عرضه مواد خام دامی کشف شده و به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی، طبق مقررات قانونی جمعآوری و معدومسازی شدند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دالاهو ادامه داد: نظارتهای بهداشتی دامپزشکی باهدف ارتقای سلامت مواد غذایی، پیشگیری از مخاطرات تهدیدکننده سلامت شهروندان و تأمین امنیت غذایی بهصورت مستمر در سطح شهرستان ادامه دارد و با هرگونه تخلف بهداشتی بهصورت قاطع برخورد خواهد شد.