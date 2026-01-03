بهره برداری از پل شهید سید حسن نصرالله آزادراه شمالی کرج تا چند روز آینده
استاندار البرز با اشاره به نزدیک بودن زمان بهرهبرداری از پل شهید سید حسن نصر الله آزادراه شمالی کرج، گفت: این طرح مهم عمرانی چند روز آینده مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مجتبی عبداللهی روز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ در جریان بازدید از مراحل پایانی اجرای پروژه پل شهید سید حسن نصرالله ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی، میزان آمادگی پروژه برای بهرهبرداری را مورد ارزیابی قرار داد.
او با تأکید بر اهمیت راهبردی این پل در تکمیل شبکه حملونقل و تسهیل تردد بین استان تهران و البرز اظهار داشت: با بهرهبرداری از این پل بخش قابل توجهی از ترافیک ورودی به کرج مدیریت شده و شاهد روانسازی تردد در محورهای اصلی استان خواهیم بود.