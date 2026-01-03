پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر تأمین مناسب کالاهای اساسی در سطح استان، از شهروندان خواست از خریدهای هیجانی پرهیز کرده و اقلام مورد نیاز خود را متناسب با مصرف خانوار تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه سعید کریمی گفت : انبارهای استان کرمانشاه مملو از کالاهای اساسی است و بازدیدهای انجامشده در روزهای اخیر نشان میدهد فروشگاههای سطح شهر هیچگونه کمبودی در زمینه عرضه این اقلام ندارند.
وی با بیان اینکه برخی نوسانات مقطعی بازار ارتباطی با کمبود کالا ندارد، افزود: مشکلات موجود بیشتر ناشی از خریدهای هیجانی، نوسانات نرخ ارز و برخی مؤلفههای بیرونی است و هیچ ارتباطی با کمبود کالاهای اساسی در استان ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: در روزهای اخیر، کالاهای اساسی بیش از نیاز بازار به سطح فروشگاهها تزریق شده و روند توزیع بهصورت مستمر و بدون وقفه در حال انجام است.
کریمی با اشاره به ذخایر مناسب اقلام اساسی تصریح کرد: روغن خوراکی، برنج، شکر و سایر کالاهای مورد نیاز بیش از نیاز استان تأمین و در انبارها ذخیره شده و مطابق نیاز شهروندان و حتی بیش از مصرف روزانه در حال توزیع است.
وی با تأکید بر توجه به تاریخ مصرف کالاها، خاطرنشان کرد: به شهروندان توصیه میشود خریدهای خود را بر اساس نیاز واقعی خانوار انجام دهند تا ضمن جلوگیری از ایجاد فشار کاذب بر بازار، امکان مدیریت بهتر توزیع کالاهای اساسی فراهم شود.