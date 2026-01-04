به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیدمجتبی جلالی پور گفت: نخستین جشنواره رسانه‌ای «اکرام ایتام و محسنین» که از دیروز ۱۳ دی میلاد امام علی (ع) آغاز شده تا ۱۴ اسفند، میلاد امام حسن مجتبی (ع) ادامه دارد و علاقمندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار رسانه‌ای منتشر شده خود در این بازه زمانی را تا ۲۲ اسفند به دبیر خانه این جشنواره به نشانی k_emdademaamgilan@ ارسال کنند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را تشویق مردم نیک اندیش و خیّر برای مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین عنوان کرد و افزود: علاقمندان به شرکت در این جشنواره و اهالی رسانه، می‌توانند آثار منتشر شده خود در این بازه زمانی را در قالب خبر، گزارش مکتوب و تصویری (عکس و فیلم)، مصاحبه، سرمقاله، یادداشت، پوستر، موشن گرافی، مستند و کلیپ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: پس از ارزیابی و داوری همه آثار ارسالی، آثار منتخب هر بخش معرفی و هدایایی به رسم یادبود به صاحبان این آثار اهدا خواهد شد.