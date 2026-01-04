پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: علاقمندان به شرکت در این جشنواره تا ۲۲ اسفند مهلت دارند آثار منتشر شده خود از ۱۳ دی تا ۱۴ اسفند امسال را با موضوع جشنواره به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیدمجتبی جلالی پور گفت: نخستین جشنواره رسانهای «اکرام ایتام و محسنین» که از دیروز ۱۳ دی میلاد امام علی (ع) آغاز شده تا ۱۴ اسفند، میلاد امام حسن مجتبی (ع) ادامه دارد و علاقمندان به شرکت در این جشنواره میتوانند آثار رسانهای منتشر شده خود در این بازه زمانی را تا ۲۲ اسفند به دبیر خانه این جشنواره به نشانی k_emdademaamgilan@ ارسال کنند.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را تشویق مردم نیک اندیش و خیّر برای مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین عنوان کرد و افزود: علاقمندان به شرکت در این جشنواره و اهالی رسانه، میتوانند آثار منتشر شده خود در این بازه زمانی را در قالب خبر، گزارش مکتوب و تصویری (عکس و فیلم)، مصاحبه، سرمقاله، یادداشت، پوستر، موشن گرافی، مستند و کلیپ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: پس از ارزیابی و داوری همه آثار ارسالی، آثار منتخب هر بخش معرفی و هدایایی به رسم یادبود به صاحبان این آثار اهدا خواهد شد.