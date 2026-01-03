پخش زنده
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد مشکل توقف صادرات انار برطرف خواهد شد و همزمان، بازاررسانی گل نرگس با تمرکز بر فرآوری پیشرفته اسانسگیری (فوق بحرانی دیاکسید کربن) بهطور جدی پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ، در سفر به استان فارس افزود: برای رفع چالش سردخانهها و صنایع تبدیلی، تسهیلات حمایتی اعطا خواهد شد.
برومندی همچنین بر لزوم اصلاح الگوی مصرف آب در منطقه خفر تأکید کرد و گفت که اعتبارات طرحهای های گلخانهای استان بهزودی ابلاغ میشود.
وی گفت : تکمیل مرکز کشت بافت جهرم، که تأمینکننده نهال ۱۴ استان خواهد بود، نیز از اولویتهای سرمایهگذاری با بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار است.