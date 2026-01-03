پخش زنده
امروز: -
موکب «سردار دلها» در شهرستان کهنوج برپا شد
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان به مناسبت ولادت باسعادت مولیالموحدین، امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام، و همزمان با سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، موکب «سردار دلها» با هدف ترویج فرهنگ ولایت، ایثار و مقاومت، به همت سپاه شهرستان کهنوج برپا شد.
این موکب با اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی و پذیرایی از عاشقان اهلبیت علیهمالسلام، میزبان جمعی از مؤمنان و دلدادگان به اهلبیت بود که با شور و معنویت در این مراسم شرکت کردند.
در جریان این برنامه معنوی، سرهنگ پاسدار حسن سنجری، فرمانده سپاه شهرستان کهنوج، با حضور در موکب، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام، از تلاش برگزارکنندگان در ایجاد فضای فرهنگی و مذهبی تقدیر کرد و بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید نمود.