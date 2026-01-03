مردم خراسان شمالی، سخنان ترامپ را مداخله‌جویانه، بی‌اساس و غیرقابل اعتنا می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور فعلی آمریکا با واکنش مردم خراسان شمالی روبه‌رو شده است؛ واکنشی صریح که نشان می‌دهد افکار عمومی این سخنان را مداخله‌جویانه، بی‌اساس و غیرقابل اعتنا می‌داند.

مردم، امروز یک‌صدا بر ایستادگی پای میهن، انقلاب اسلامی و آرمان‌های خود تأکید می کنند و‌ ادعای نسخه نویسی بیگانگان برای رفع مشکلات ایران سرافراز را پوچ، توخالی و گزاف می دانند.

ایسنا نوشته است: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه و در پیامی تازه در شبکه اجتماعی تروث سوشال با ادبیاتی تهدیدآمیز و مداخله‌جویانه، ادعاهایی را درباره اعتراضات جاری در ایران مطرح کرد. او در این پیام نوشت که اگر این اعتراضات به کشته‌شدن معترضان منجر شود، آمریکا به کمک آن‌ها خواهد آمد!