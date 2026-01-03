در سیل سال 98 خوزستان سردار شهید سلیمانی برای خدمت به مردم آمد و با خود به این دیار برکت آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بی شک اگر از هر کدام از مردم خوزستان پرسیده شود یکی از نقطه‌های عطف رابطه سردار شهید قاسم سلیمانی و مردم خوزستان چه چیزی است، از سیل فروردین‌ماه ۱۳۹۸ سخن می‌گویند؛ سیلی که آن مرد برای خدمت آمد و با خود هم برکت آورد.

در بین مردم بودن، بارزترین خصوصیت اخلاقی شهید سلیمانی بود، خصوصیتی که مردم خوزستان هنوز از آن یاد می‌کنند و حالا بیشتر از هر وقت دلتنگ او هستند، البته این مردم دلتنگ که در سیل ۹۸ با شعار "وفاداریم به قاسم"، به استقبالش رفتند، همچنان به سردار دل‌ها وفادارند.