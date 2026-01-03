پخش زنده
مسجدهای منتخب خراسان شمالی، میزبان معتکفانی هستند که هر چه دارند گذاشتهاند و آمدهاند تا سه روز با خود و خدای خود باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هرساله و همزمان با ایام البیض، مراسم معنوی اعتکاف رجبیه در سراسر کشور برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ۹ هزار دانشآموز در اعتکاف خراسان شمالی شرکت کردند.
متقیان افزود: امسال ۷۴ مسجد در سطح استان میزبان برنامه اعتکاف دانش آموزی هستند و حدود ۹ هزار دانشآموز در این آئین معنوی مشارکت میکنند که این حضور پرشور، نشاندهنده گرایش نسل نوجوان به معنویت و خودسازی است.