مسجد‌های منتخب خراسان شمالی، میزبان معتکفانی هستند که هر چه دارند گذاشته‌اند و آمده‌اند تا سه روز با خود و خدای خود باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هرساله و همزمان با ایام البیض، مراسم معنوی اعتکاف رجبیه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ۹ هزار دانش‌آموز در اعتکاف خراسان شمالی شرکت کردند.

متقیان افزود: امسال ۷۴ مسجد در سطح استان میزبان برنامه اعتکاف دانش آموزی هستند و حدود ۹ هزار دانش‌آموز در این آئین معنوی مشارکت می‌کنند که این حضور پرشور، نشان‌دهنده گرایش نسل نوجوان به معنویت و خودسازی است.