به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️کارن یحیایی با بیان اینکه این حادثه در محور گرمسار به آرادان اتفاق افتاده است، افزود: این اتوبوس که از کرج به مقصد اسفراین در حال حرکت بوده است در ساعت ۲۱ امشب در جاده گرمسار به آرادان واژگون شد.

وی با بیان این اینکه این اتوبوس ۲۵ سرنشین داشته است گفت:حادثه ۱۱ مصدوم داشته که با کمک ۶ آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به بیمارستان معتمدی گرمسار منتقل شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان حال یکی از مصدومین وخیم اعلام کرد و گفت"علت این حادثه در دست بررسی است.