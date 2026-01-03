به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این اقدام در راستای روحیه انقلابی و جهادی شهید علیخانی و با توجه به دغدغه همیشگی ایشان نسبت به خدمت‌رسانی به محرومان و نیازمندان برنامه‌ریزی شد.

در این اردوی جهادی، خدمات متنوعی از جمله حضور پزشکان متخصص و عمومی، تأمین و توزیع دارو، تعمیر لوازم خانگی، ارائه خدمات برقی، سرمایشی، گرمایشی و تأسیساتی، تعمیر و بهسازی منازل در بخش ایزوگام و مصالح ساختمانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، برپایی غرفه‌های صلواتی، پیرایش و کفاشی، تأمین چادر نماز، برگزاری جشن تکلیف دانش‌آموزان، راه‌اندازی غرفه‌های مهارتی، علمی و مشاوره‌ای و همچنین دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا ارائه شد.