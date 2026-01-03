۱۶۰ پرس غذای تبرکی به نیابت از سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی طبخ و توزیع شد

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان همزمان با ایام گرامیداشت سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، خواهران بسیجی پایگاه شهدای مسجد جامع حوزه حضرت مریم (س) رفسنجان با اقدامی فرهنگی و معنوی، ۱۶۰ پرس غذای تبرکی را به نیابت از سردار دل‌ها طبخ و توزیع کردند.

این اقدام خداپسندانه با هدف پاسداشت مقام والای شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت‌رسانی به مردم انجام شد و جلوه‌ای از روحیه جهادی و همدلی خواهران بسیجی را به نمایش گذاشت.