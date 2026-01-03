به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در گفتگوی ویژه خبری شنبه شب با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع «کالابرگ و بهبود معیشت مردم» بررسی شد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.

سوال: دولت در یکی از سیاست‌گذاری‌های مهم دستور کاری را اندیشیده و آن هم افزایش مبلغ کالابرگ به منظور تأمین کالا‌های اساسی برای خانواده‌های ایرانی است. قرار است چه ساز و کاری اندیشیده شود و در روند، اجرا به چه صورتی باشد؟ کدام افراد را در بر می‌گیرد، رقم الان به چه صورتی است، در آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟

میدری: کالابرگ که با هدف حفظ قدرت خرید مردم طراحی شده و سیاست‌هایی که مورد توافق دولت و مجلس بوده و در اسناد مختلف بر سر آن توافق شده، از این هفته اجرا می شود. این سیاست این است که یارانه کالا‌های اساسی از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان داده می‌شود، می‌آید به مصرف کنندگان داده می‌شود، مردم به طور ماهانه از این به بعد مبلغ هر نفر یک میلیون تومان را دریافت می‌کنند، می‌خواهم بگویم در چه شرایطی قرار داریم و اهمیت بسته سیاستی که دولت دنبال می‌کند چه اجزایی دارد؟ شاید توزیع این کالابرگ به تنهایی نتواند اهمیت موضوع را نشان دهد؟

سؤال: در کنار سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای بهبود معیشت مردم، کالابرگ از این هفته از چه تاریخی اجرایی خواهد شد؟

میدری: به حساب ۷۰ میلیون امشب واریز کردیم.

سؤال: در آستانه پرداخت است؟

میدری: چهار ماه را که به مبلغ چهار میلیون تومان به ازای هر نفر هست، در حساب آنها نگه داشته می‌شود. از هفته آینده بر اساس جدول زمان‌بندی، می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. در ۲۶۰ هزار فروشگاه و مراکز صنفی، کالا‌ها را می‌توانند بدون پرداخت وجه نقد بخرند. علاوه بر ۲۶۰ هزار فروشگاه، بر اساس توافق با اتاق اصناف ایران، مراکز سیار و تعداد مراکز صنفی را افزایش می‌دهیم. بنابراین ۷۰ میلیون نفر به حساب آنها واریز شده که بر اساس زمان‌بندی می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. تعداد به حدود ۸۰ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند. تقریباً کسانی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی را دریافت می‌کنند. هر نوبت کالابرگ را به ۶۰ میلیون نفر می‌دادیم ولی در این نوبت، ۲۰ میلیون نفر اضافه شدند.

سؤال: هر ماه به صورت منظم این کالابرگ به خانواده‌ها به ازای هر نفر، یک میلیون تومان از این پس پرداخت می‌شود؟

میدری: بله، سیاست دولت به این شکل است که اگر در ارز توافقی تغییری پیدا کرد یا قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا کرد، این مبلغ هم افزایش پیدا می‌کند. آن چیزی که دولت به دنبال آن است، این است که قدرت خرید مردم در کالا‌های اساسی، ثابت بماند و یارانه‌ای نباشد که یک مرتبه داده می‌شود و بعد با افزایش قیمت ثابت بماند. این تفاوت اصلی این سیاست با سیاست‌هایی است که تاکنون اجرا شده است. معمولاً یک یارانه نقدی به مردم داده می‌شد، بعد در افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم مستهلک می‌شد، اما این بار مبلغی که به کالا‌های اساسی پرداخت می‌کردیم که حدود حداقل ۱۰ میلیارد دلار در سال بوده، این یارانه بر اساس ارز توافقی به مصرف کننده و خانوار‌ها پرداخت می‌شود.

سؤال: مردم از حذف یارانه کالا‌های اساسی و آن پرداختی یارانه ۴۵ هزار تومانی تجربه خوبی ندارند، یا شاید اعتماد آنها کمتر شده. دولت و وزارت رفاه برای این که این اعتماد را بازسازی کند، چه تدبیری اندیشیده و قرار است چه کار‌هایی را انجام دهد؟

میدری: ۱۰ میلیارد دلار یا مبلغی معمولاً در سال‌های گذشته بیشتر به واردات کالای اساسی می‌دادیم. وزارت جهاد و وزارت اقتصاد احتمالاً در برنامه آتی این طرح را بیشتر توضیح می‌دهند که چرا پرداخت یارانه‌ها، به هدف اصابت نمی‌کرده و چه مشکلاتی را ایجاد می‌کرده که به این طریق ما هم می‌توانیم وفور کالای بیشتری داشته باشیم و هم تضمینی است که اگر قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا کرد، متناسب با آن ما هم بتوانیم یارانه بیشتری را پرداخت کنیم و قدرت خرید مصرف‌کنندگان و خانوار‌ها ثابت بماند. این هدف و ویژگی خاصی است که در این طرح وجود دارد.

سؤال: الان کسانی که کالابرگ دریافت می‌کنند، ۶۰ میلیون نفر است؟

میدری: ۶۱ میلیون نفر است.

سؤال: اما الان اشاره می‌کنید در اعطای کالابرگ با این مبلغ و این رقم، از این پس ۸۰ میلیون نفر یارانه را دریافت می‌کنند. آیا امکان اضافه شدن افراد و عدد دیگری هم هست؟

میدری: جمعیت ما حدود ۸۸ میلیون است و چیزی حدود هفت میلیون همواره خودشان این یارانه‌ها را نمی‌گرفتند. بنابراین آن کسانی که مشمول یارانه‌های نقدی بودند، این بار کالابرگ را دریافت می‌کنند. گروه‌هایی که دهک ۱۰ هستند، درآمد‌های خیلی بالایی داشتند؛ آنها. تلاش شده بیشترین پوشش بر اساس دستور رئیس جمهور در این طرح اجرا شود.

سؤال: برخی یارانه نمی‌گرفتند، قبل از گفت‌و‌گو تأکیدی داشتید که با شرایطی آنها هم مشمول دریافت کالابرگ می‌شوند؟

میدری: مبنا؛ آن سقف جمعیتی که فعلاً در نظر گرفتیم ۸۰ میلیون نفر است که تقریباً ۹۰ درصد جامعه را پوشش می‌دهد.

سؤال: کارمندان دولت و بازنشستگان؟

میدری: بله. کارمندان دولت جدا و بازنشستگان جدا از این که چه دهکی هستند اختصاص داده می‌شود.

سؤال: یعنی آن جزئی از کلی که دولت تدبیر کرده؟

میدری: اقتصاد ما، یکی شوک تحریم‌های واقعاً ظالمانه را داشته و یکی جنگ ۱۲ روزه و مشکلاتی که پیش می‌آمد؛ بخشی ناشی از این شوک‌هایی بوده که در این یک سال اخیر تشدید شده است. نمونه‌های موفقی داریم که تحریم‌های اقتصادی زمینه تحول مهمی را در اقتصاد فراهم می‌کردند. بدون تردید؛ تحریم یکی از عوامل وضعیت موجود است، اما آن چیزی که باعث می‌شود بتوانیم تحریم‌ها را گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی قرار دهیم، هم باید تجربه جهانی را درک کنیم و هم تجربه خودمان در جنگ و حتی جنگ ۱۲ روزه. کشوری مثل آلمان بعد از جنگ جهانی اول مورد تحریم‌های بسیار شدید قرار گرفت. شاید اصلاً با تحریم‌های ما قابل مقایسه نیست. این کشور وقتی که تحریم شد، تمام کشتی‌هایش را کشور‌های پیروز جنگ جهانی اول مثل فرانسه مصادره کردند، معادن آن را برداشتند، پنج میلیارد دلار به قیمت آن زمان غرامت گرفتند و کشور را دچار تورم‌های روزانه ۵۰ درصد کردند، اما این کشور با توجه به ظرفیت انسانی، توانست طرح اقتصادی اجرا کند که این طرح اقتصادی، تورم را کاهش داد و دوباره اقتصاد آن شکوفا شد. یعنی تحریم‌ها تورم ایجاد می‌کند، اما اگر بتوانیم خوب مدیریت کنیم، می‌توانیم وضعیت اقتصادی متفاوتی داشته باشیم. تأکید رئیس جمهور به این که همه نخبگان کمک کنند تا ببینیم چطور می‌توانیم تحریم‌ها را زمینه شکوفایی اقتصادی قرار دهیم و زمینه‌های جدیدی فراهم کنیم؛ این تجربه آن کشور یا شاید تجربه خودمان در جنگ، نمونه گویاتری باشد. ما در جنگ نمونه‌ای بودیم از این که توانستیم عدالت آموزشی را ایجاد کنیم. طرح امنیت غذایی که در زمان جنگ داشتیم، تورم به خانواده‌ها آسیب نمی‌رساند. در زمینه تحولات در بهداشت، دوران بسیار شکوفایی در زمان جنگ داشتیم و این تجربه متفاوت نشان می‌دهد می‌توانیم حرکت‌های متفاوتی را ایجاد کنیم. جنگ ۱۲ روزه ما را وارد دوران شوک اقتصادی کرد و آن نوسانات اقتصادی که در حوزه تورم و نرخ ارز تجربه می‌کنیم، برخی از این شوک‌هاست. ولی این شوک‌ها را دولت و جامعه می‌توانند با کمک هم حل کنند. در وزارت کار برای این که بدانیم تأثیر جنگ بر وضعیت اقتصادی چه بوده؟ تمام بیمه‌شدگانی که بیکار شده بودند را رصد کردیم. به دستور رئیس جمهور کارگروهی تشکیل شد که چگونه می‌توانیم این شوک‌ها را که مراکز اقتصادی با این شوک‌های منفی رو‌به‌رو شدند، آنها را ترمیم کنیم. سال گذشته می‌دیدیم که اقتصاد ایران دچار قطعی گاز در مراکز صنعتی بود. این شوک منفی در ابتدای دولت، همراه با شوک‌های سیاسی و نظامی که در منطقه شاهد آن بودیم، دولت توانست با کمک مردم و همراهی‌هایی که بین مجلس و دولت وجود داشت، حل کند. میزان قطعی گازی که امسال داریم با سال گذشته قابل مقایسه نیست. می‌خواهم این اطمینان را به مردم بدهم که این شوک‌های ارزی که وارد شده، دولت بسته ۱۷ بندی را تهیه کرده که در حوزه مراکز تولیدی سیاست‌های جدیدی انتخاب می‌کند. در حوزه‌های مصرف و حمایت از خانوارها، این مجموعه سیاست‌ها در حال طراحی است. شاید هیچ جلسه‌ای از دولت نداشتیم که رئیس جمهور دستور می‌دادند برای بهبود وضعیت معیشت مردم باید کاری شود. دولت در ابتدا دنبال این سیاست بود که آیا می‌شود از طریق اصلاح تدریجی در کالای اساسی، بتوانیم یارانه‌های ابتدای زنجیره را به انتهای زنجیره یعنی خانوار‌ها انتقال دهیم؟ چون این رویکرد تدریجی؛ یکی از رویکرد‌های خاص سیاست‌های دولت است. در حوزه بنزین برای اولین بار قیمت سوپر را با قیمت‌هایی که دولت خریداری می‌کند و یارانه به آن تعلق نمی‌گیرد یا یارانه بسیار اندکی تعلق می‌گیرد در تهران عرضه کردیم. این یک نمونه از سیاست تدریجی بود که سهمیه‌های اول و دوم را نگه داشتیم. آن قسمت قیمت سوم را اندکی افزایش دادیم و قیمت سوپر خیلی زیاد افزایش پیدا کرد، اما این در زندگی مردم، شوک منفی و بزرگی ایجاد نکرد و اتفاقاً برای منافع ملی مثل کاهش واردات، کاهش آلودگی هوا، این تغییر قیمت بنزین به صورت تدریجی ضروری است. در حوزه کالای اساسی هم در مورد برنج؛ این کار صورت گرفت. می‌دیدیم که یارانه را به واردکننده پرداخت می‌کنیم، اما قیمتی که به مصرف کننده می‌رسید، با قیمت‌های جهانی تفاوتی نداشت و وقتی دولت یارانه کالا‌های اساسی را برداشت و یک نوبت کالابرگ به مردم دادیم، قیمت برنج تغییر چندانی در بازار نکرد.

سؤال: افزایش قیمتی پیدا کرد، اما دوباره تعدیل قیمت آن احساس شد. یعنی خود مردم هم گواهی می‌دهند اگر ۲۸ و ۵۰۰ حذف شد، افزایش قیمتی و بعد دوباره ذره ذره این کاهش یا تعدیل قیمت را شاهد بودیم؟

میدری: کاملاً درست می‌فرمایید. این افزایش را مقایسه کنم. دلاری که به واردکنندگان برنج داده می‌شد، حدود ۲۸ هزار تومان بود و وقتی که مثلاً صد تومان به واردکننده می‌دهیم، انتظار داریم قیمت خیلی افزایش پیدا کند، اما یک افزایشی پیدا کرد و بعد به یک قیمت حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان که آن موقع هم در بازار برنج با همین قیمت‌ها مثلاً ۱۲۰ تا ۱۶۰ فروخته می‌شد.

سؤال: قیمت از جیب مصرف کننده تغییر چندانی پیدا نکرد، اما آن رانت و ارزی که به واردکننده پرداخت می‌شد، حذف شد؟

میدری: البته نمی‌خواهم بگویم که بقیه کالا‌های اساسی مثل برنج هستند، چون برخی کالا‌ها مثل روغن، وقتی قیمت نهاده‌ها را دریافت می‌کنند، چون حدودا مثلاً کمتر از ۱۵ تولیدکننده و توزیع کننده داریم، این جا قیمت دولت تحت کنترل است، اما در کالایی مثل برنج یا مرغ، چون تعداد تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها زیاد بودند و هستند، مخصوصاً در حوزه تولید مرغداری‌ها، این که یارانه وقتی که تغییر می‌کند، چه مقدار قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا می‌کند، این را ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌ها را اعلام خواهد کرد. ویژگی که این طرح کالابرگ به شیوه جدید خواهد داشت این است که قیمت‌های مصوب را که اعلام می‌کنیم، با توجه به این که نرم‌افزاری طراحی کردیم که این نرم‌افزار را در اختیار پیام‌رسان‌های ملی، از همین جا دعوت می‌کنم بیایند به پیام‌رسان وزارت کار که اسم آن شمیم است، بپیوندند، مردم می‌توانند اگر قیمت کالا‌های مصوب رعایت نشد، آن را اعلام کنند و سازمان تعزیرات از همه ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند تا قیمت‌های مصوب رعایت شود. برای این که قیمت‌های مصوب از ارزی کمتر از ارز بازار استفاده می‌کنند و قانوناً موظفند قیمت مصوب را رعایت کنند. این یکی از ویژگی‌های خاص این طرح است. رئیس جمهور بحث عدالت آموزشی را شخصاً هر هفته یا دو هفته یک‌بار، جلسات مستمر برای آن برگزار می‌کند که بتوانیم؛ عدالت آموزشی را برقرار کنیم. چون یکی از نگرانی‌های خانواده، افزایش هزینه‌های آموزشی است. نگرانی دیگری که خانواده‌ها دارند، هزینه‌های بهداشت و سلامت است. طرح نظام ارجاع به پزشک خانواده؛ باز جلساتی است که رئیس جمهور به طور ویژه پیگیری می‌کنند که بتوانیم در دو حوزه آموزش و سلامت، کاهش هزینه‌های زندگی را برای مردم ایجاد کنیم. الان یارانه‌هایی که در هر دو حوزه پرداخت می‌کنیم، قابل توجه است، ولی سیستم به علل مختلف کارآمد نیست. کارآمدسازی این طرح در این دو حوزه مهم می‌تواند در حوزه کل هزینه‌های زندگی بسیار اثربخش باشد.

سؤال: ۱۷ بندی که اشاره کردید؟

میدری: ۱۷ بندی، بیشتر سیاست‌های ارزی و بانکی است، اما ابلاغیه‌ای که این هفته؛ امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است. بخشی حمایت از صنایع کشور است. چون این انتقال یارانه، صنایع با کمبود نقدینگی رو‌به‌رو می‌شوند. خط اعتباری برای تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و یک سری سیاست‌های حمایتی در بخش صنعت دیده شده که آنها بتوانند بدون مشکلات جدید و با شرایط تسهیلی بهتر تولید را افزایش دهند، چون بهبود رفاه جامعه تا زمانی که تولید را نتوانیم رونق ببخشیم واقعاً کار سخت و توزیعی است. در این زمینه سیاست‌های مختلفی وجود دارد. این جنگ هرچند ۱۲ روز بیشتر نبود، ولی با وقفه‌های مختلف رو‌به‌رو شدیم به علت ابهامی که هم مردم و هم تولیدکنندگان با آن رو‌به‌رو بودند. به طور مثال در برخی ماه‌ها، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به کالای اساسی تخصیص می‌دادیم، اما به علت وقفه‌هایی که ایجاد شد، این یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به چهارصد میلیون دلار کاهش پیدا می‌کرد. یعنی قبلاً اگر به صورت هموار، ارز کالا‌های اساسی یا به تولیدکنندگان می‌دادیم، با نوسان رو‌به‌رو می‌شد، بخشی از این نوسان به علت شرایط تحریمی است، بخشی به علت ابهامی است که عرضه‌کنندگان ارز با آن رو‌به‌رو هستند، اما بدون تردید، اقتصاد ایران از قدرتی برخوردار است که بتواند با این شوک‌ها مقابله کند. مردم ما الان بخشی دارند پس اندازهای شان را تبدیل به طلا می کنند. این برای کل اقتصاد ایران سیاست مناسبی نیست. شاید هر فرد ترجیح می دهد دارایی اش را به طلا تبدیل کند، اما این جا به آن می گویند یک معماست در اقتصاد که چطور وضعیت یک فرد ابتدا خوب می شود ولی چون وضعیت اقتصاد در مجموع بد می شود، وضعیت آن افرادی که این پس اندازها را کردند، بد می شود. در مقابل این طرح، طرح بسته های کالایی داریم. چون وزارت کار بخشی از پتروشیمی های کشور، معادن را در اختیار دارد و اوراق این کالاهای استراتژیک را به مردم عرضه می کنیم که این ها بتوانند پس اندازهای شان را به این ها تبدیل کنند و معادل سایر دارایی ها را تضمین می کنیم که افزایش پیدا می کند.

سوال: یعنی سود تضمینی؟

میدری: بله. اگر نوسانی به این کالاها وارد شد مردم مطمئن باشند که سود لازم را به دست خواهند آورد. فرق این سیاست با نگهداشت طلا این است که وقتی شما پس اندازتان را تبدیل به طلا می کنید، تولیدی صورت نمی گیرد. برای واردات طلا باید ریال ها را به کشور بدهیم و ارز کشور با کاهش قدرت روبه رو می شود. اما وقتی شما پس انداز خودتان را مثلا به اتیلن، متانول یا مثلا مس تبدیل می کنید، چرخه های تولید را به حرکت در می آورید.

سوال: جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد و به تبع آن سرمایه فرد تضمین می شود، سودش و آینده اش؟

میدری: در سفر اخیر رئیس جمهور داشتند دعوت کردند از نخبگان که صادقانه بیایند و طرح های جدیدتان را به ما بدهید. یکی از مردم عزیز آن جا گفت: طرح ها را دولت را باید بدهد، من آن طرح آلمان را یکی از مدیران راه آهن آلمان در 1923 به دولت پیشنهاد کرد که شما می توانید از طریق وثیقه گذاشتن املاک مردم اطمینانی از بین رفته است در پول های نقدی که چون آلمان پولش آن قدر بی ارزش شده بود که مردم به جای این که چوب آتش بزنند، اسکناس را آتش می زدند، یعنی اسکناس از چوب ارزان تر شده بود و این اطمینان بخشی که به مردم شد از طریق این که وثیقه گذاری جدید صورت گرفت، نرخ تورم هم کاهش پیدا کرد. این که اقتصاد ایران با شوک روبه رو می شود، چنانچه در ابتدای دولت با شوک بی برقی و بی گازی روبه رو شدیم. الان هم با شوک کمبود آب، بارندگی و شوک ارزی رو به رو شدیم ولی سرمایه های بزرگ انسانی که در جامعه وجود دارد و استفاده ای که از طیف نیروی انسانی کشورمان کنیم. اعتقاد همه و شما و مردم عزیز این باشد که بتوانیم به سرعت این ها را پاسخ دهیم. چنانچه در برهه های مختلف تاریخی این کار صورت گرفته است.

سوال: راجع به اقلام کالاهای اساسی که مشمول کالابرگ می شوند. چون برنج را مثال زدید بپرسم. یازده قلم کالای اساسی که مورد احتیاج مردم است، در طرح جدید کالابرگ تعریف شده، درست است؟

میدری: یازده قلم کالا به طور سنتی در دوره های قبل بوده و در این دوره هم است. تبصره ای قبلا داشتیم و الان هم داریم که کالاها را ما می توانیم پیشنهاد کنیم و ستاد تنظیم بازار اگر تاکید کرد آن ها را اضافه کنیم.

سوال: یعنی اضافه می شود؟

میدری: اگر تشخیص دهیم، بله. سیاست کالابرگ یا کوپن، چون مردم خیال می کنند کوپن مال زمان جنگ است. آمریکا از 1930 تا امروز، کوپن توزیع می کند، برای چهل میلیون نفر. هدف کالابرگ تنها حمایت از مردم و مصرف کننده ها نیست، بلکه به حرکت درآوردن چرخ های تولید در کشورست. چون هدف این است که هر ایرانی بتواند کالری مورد نیازش را به راحتی به دست بیاورد. تاکنون یارانه را به کالاهایی می دادیم که بیشتر جنبه واردات داشت. برنج مان تقریبا وارداتی است. دانه های روغنی وارداتی است. 50 درصد ارزش مرغ هم به نهاده هایی اختصاص پیدا می کند که وارداتی است. اما پروتئین و کالاهای مورد نیاز لزوما این ها نیستند. نکته دوم این که به خاطر این که شبکه واردات داشتیم، از مبادله با همسایگان غفلت کردیم، کشورهای آسیای میانه در شمال ایران، مشهور به انبار غله جهان هستند. اما ما نهاده ها را عموما از آمریکای لاتین و بیشتر از برزیل وارد می کنیم. شبکه یارانه ای ما و شرکت بازرگانی دولتی و بازرگانان ما عادت کردند و ما زمینه این را به وجود آوردیم که حمل و نقل دریایی ما از این سمت صورت بگیرد. اما تاکید ویژه سیاست های خارجی ما و رئیس جمهور داشتند که با همسایگان مان، مثلا پاکستان جزو کشورهایی است که برنج زیادی تولید می کند و کشورهای آسیای میانه انواع غلات را تولید می کند، شبکه مان برای واردات از این کشورها هموار نبوده. از طریق این شیوه جدیدی که داریم ایجاد می کنیم، امکان مبادله با همسایگان مان را تقویت می کنیم. اما نکته ای که گفتم. فرض کنید کالاهای پروتئنی و یا تولید کالری ما می تواند سیب زمینی، قارچ یا سویا و خیلی از محصولات کشاورزی داریم که کالری بالایی دارند. اما یارانه به آن ها پرداخت نمی شده است. وقتی یارانه ارز ترجیحی در اختیار آن ها و یک سری کالاها قرار می دادیم، خود به خود مصرف کننده های ما می روند به سمت این کالاها، اما این که یارانه را به مصرف کننده می دهیم، مصرف کننده براساس تشخیص و سیلقه ای که دارد می تواند منشاء کالری ها و مواد خوراکی مورد نیازخودش را تغییر دهد و خیلی از مواد خوراکی که در نظام سنتی ما وجود داشته آن ها را مجددا بتواند با این منابع بخرد. امیدواریم از طریق این سیاست و استمرار ماهانه آن بتوانیم تنوع خوراکی را افزایش دهیم و کالاهای مشمول یارانه را که سبد کالایی که کالابرگ را از این تعداد افزایش دهیم و کالاهای دیگری را ایجاد کنیم. متاسفانه کالاهایی که در کشور تولید می کنیم، همین سیب زمینی و قارچ را مثال می زنم، شبکه توزیع بزرگی برای آن ها ایجاد نکردیم. شبکه توزیع ما کالاهایی بوده که به راحتی وارد می شدند، در همین تابستان، بهار مسافرتی داشتم به جنوب کرمان. تا چشم کار می کرد، آن جا پیاز می دیدید که روی زمین دارد فاسد می شود و نمی بردند. ما فاقد شبکه هایی هستیم که توزیع کنندگان سازمان یافته که این کالابرگ به طور ماهیانه داده شود. شبکه توزیع جدیدی ایجاد کنیم که سایر محصولات کشاورزی که تولید در داخل دارند، مثل برخی کشورها، آن ها را در اختیار مصرف کنندگان خودمان قرار دهیم.

سوال: اقداماتی هم با تاکید رئیس جمهور در حوزه بهداشت و درمان کشور دارد اتفاق می افتد. با نگاه به حذف ارز ترجیحی تمهیدات تان برای جبران افزایش قیمت هایی که ممکن است در بحث دارویی اتفاق بیفتد، چه خواهد بود؟ یا در حوزه معیشت و رفاه در این مورد چه تدابیری اندیشیده شده؟

میدری: در حوزه سلامت وزارت بهداشت ، مسئولین محترم بیایند توضیح دهند، اطلاعات دقیق تری ارائه دهند. اما آن چیزی که شخصا از رئیس جمهور با اطلاعات دقیقی که ایشان داشتند، چون ایشان وزیر بهداشت بودند و در این بخش صاحبخانه هستند و اطلاعات دقیق دارند، این است که مثلا ما 28 میلیون، 12 میلیون حدودا بستری داریم در سال. 28 میلیون هزینه سرانه آن هاست. همین قدر هزینه های بستری بکنیم، این 50 درصد هزینه های ما می شود. از طریق یک سامانه ارجاع خوب و سامانه پزشک خانواده می توانیم این خدمات درمانی بهتری را به مردم ارائه دهیم و هم صرفه جویی هزینه ای داشته باشیم و هم سطح رفاه را افزایش دهیم. آن چیزی که در حوزه تامین اجتماعی با آن روبه رو هستیم ، یک سری نوسانات در پرداخت است که موجب می شود ارائه دهندگان خدمت با مشکل روبه رو باشند. با گفتگوهایی که با سازمان برنامه داشتیم، مطالباتی که از دولت داریم، پیشنهاد کردیم به طور مستقیم به وزارت بهداشت پرداخت کند تا وزارت بهداشت و از آن طریق به سایر ارائه کنندگان خدمت با این نوسانات روبه رو نشوند. طرحی را بردیم در سران سه قوه که بتوانیم بانک رفاه کارگران را مجددا به طور کامل به وزارت رفاه برگردانیم. افزایش سرمایه دهد و با افزایش سرمایه بتوانیم مطالبات ارائه دهندگان خدمت درمانی را بهتر پرداخت کنیم.

سوال: شما به عنوان سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جز طرح کالابرگ برنامه ریزی های دیگری هم دارید. نه محدود به این زمان می شود، در گذشته انجام می دادید و یا در قالب گسترده تر در ماه های پیش رو یا در مقطع زمانی پیش رو انجام دهید. کدام طرح ها موفق است که باز هم قرارست انجام دهید. طرحی اجرا می کردید به نام یسنا، برنامه ریزی هایی داشتید برای کودکان زیر 5 سال، برنامه ریزی ها به چه صورتی پیش خواهد رفت؟

میدری: چند تا طرح رفاهی وجود دارد که برخی مثل طرح یسنا از قبل، از دولت شهید رئیسی شروع شده و ادامه پیدا کرده. دولت ها به دنبال طرح های جدید هستند. اگر دولت ها پایبند باشند به طرح هایی که از قبل شروع شده، نقصان هاش را برطرف کرده و شمولش را افزایش دهند و کارآمدتر آن ها را اجرا کنند، خیلی کمک می کند به رفاه مردم. طرح یسنا و رفع سوء تغذیه کودکان از طرح هایی است که از قبل اجرا شده و این دولت هم جامعه تحت پوشش و دقتش را افزایش داده است. یک طرح این است که زنان باردار و بچه های زیر 5 سال، آن ها را بسته به اینکه در چه دهکی قرار گرفتند، بین 600 تا 800 تومان پرداخت می شود. طرحی داریم که کودکانی که به تشخیص وزارت بهداشت، دچار سوء تغذیه هستند، آن کودکان با معرفی وزارت بهداشت مورد حمایت وزارت تعاون قرار می گیرند. پول ها داده می شود و مجددا حدود ماهی یک میلیون تومان داده می شود و مجددا وزارت بهداشت «تن سنجی» می کند. یک طرحی هم داریم که از کارفرمایان عزیز می خواهم به این طرح بپیوندند. در اولین شورای مسکن با حضور رئیس جمهور، دستور دادند که مسکن کارگری را مجددا در ایران اجرا کنیم و این کار وزارت تعاون با شرکت های تحت پوشش خودش انجام دهد. برای ما واقعا جای تعجب بود که خیلی از کارفرمایان از این استقبال کردند. در برخی از شهرها مثل ساوه، بخش خصوصی آمده است. زمین را وزارت راه و شهرسازی به آن ها اختصاص می دهد. وزارت تعاون ما بیشتر نقش هماهنگ کننده است.

درخواست کار آفرینان مراکز صنعتی را به وزارت راه انتقال می دهد.

سوال: زمین از وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی به عنوان پیمانکار کار، منافع این کار برای کارگران؟

میدری: برای کارگران و مراکز صنعتی و سازنده. نهادی که تعاونی مسکن کارگری را تشکیل می دهد، خود مراکز صنعتی هستند. آن ها از قدرت خودشان برای ساخت مراکز صنعتی استفاده می کنند.

سوال: ساوه این کار را شروع کرده؟

میدری: در شاهرود، در شهرهای بزرگ صنعتی، یزد خیلی استقبال خوبی شده. توسط شرکت های معدنی، در کرمان شرکت های معادن مس آمدند، کشتیرانی جمهوری اسلامی در هرمزگان، ماهشهر این کار را انجام می دهد. کارخانه فولاد در اهواز این کار را انجام داد. برای خودم سوال بود که در یکی از شهرها از یک مرکز صنعتی پرسیدم، با توجه به هزینه های سنگینی که شما دارید و مشکلاتی که دارید، چرا از مسکن کارگری استقبال می کنید؟ می گفتند بهره وری کارگران افزایش پیدا می کند. ماندگاری نیروی کار افزایش پیدا می کند. از این طریق می توانیم تولید بهتری داشته باشیم. یک نکته ای که از مراکز صنعتی یاد گرفتیم که این را پیشنهاد می کنم در استان های مختلف به طور جدی پیگیری کنند، این است که مراکز صنعتی پیشنهاد کردند که در روستاهایی که نزدیک کارخانه است، زیرساخت آب، برق، گاز و جاده وجود دارد و می توانیم مسکن کارگری آن جا بسازیم، زمین را برای هزار واحد در شاهرود در روستا به آن ها اختصاص دادند. با بنیاد مسکن صحبت کردم و آن ها استقبال کردند که اگر در شهرهای مان، زمین لازم نداریم، درروستا می توانیم این کار بکند که تاثیر بسیار خوبی در توسعه روستایی خواهد داشت. بنابراین مسکن کارگری یکی از بزرگترین طرح های رفاهی است. حداقل سی درصد از هزینه های زندگی به مسکن برمی گردد و اگر بتوانیم مسکن کارگری و مسکن کارمندی را گسترش دهیم، می تواند در بخشی از هزینه های زندگی کارگران و کارکنان تاثیر مستقیم بگذارد.

سوال: با انجام آن چه اشاره کردید سیاست ها و برنامه ریزی خرد و کلان در دست اجرا و برنامه ریزی و عملیاتی شدن فکر می کنید نزدیک ترین اثر آن را مردم در سفره خودشان و معیشت خودشان کی احساس کنند؟

میدری: اولین قدم، آن چیزی که سیاست های هفده بندی که اجرا می شود که بتوانیم پس انداز مردم را از دارایی ها غیر مولد مثل طلا به دارایی هایی مثل مرابحه ارزی که مردم ریال می آورند، اما ارزش پول شان به ارزها می تواند ثابت بماند. این که اگر تغییرات نرخ ارز صورت بگیرد، باز هم مردم به آن سود مورد انتظارشان دست پیدا می کنند.

سوال: پول شان به روزست؟

میدری: این خیلی اطمینان ایجاد می کند. دولت ها کاری که دنبال آن هستند، از جمله دولت چهاردهم این است که شوک های اقتصادی به خانواده و مراکز تولید انتقال پیدا نکند. دولت ها سپر محافظتی هستند که اگر نوسانی در اقتصاد در اثر نوسانات بیرونی ایجاد می شود، آن ها مدیریت کنند و مراکز تولیدی کمتر و خانوارها اصلا این شوک ها را حس نکنند. به علت شوک های متعددی که در این دولت با آن روبه رو بودیم، یک یک سعی می کنیم این شوک ها را مهار کنیم. آن حس تعلقی که همه مشارکت کنیم. در جلسه گذشته دولت، رئیس اتاق اصناف و رئیس اتاق بازرگانی ایران آمدند و پیشنهادات خودشان را برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دادند. این کاهش فاصله و گفتگوی مستمر با صاحبان کسب و کار و با نخبگان که الان ما در حوزه آب رئیس جمهور دانشگاه ها را آورده و این که چکار می توانیم بکنیم؟ این حس همکاری، وفاق و همدلی آن است که رمز این است که بتوانیم هرچه زودتر ثمرات سیاست های جدید را در زندگی خودمان احساس کنیم.

سوال: شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می شناسند و این روزها مهم ترین دغدغه شان مشکلات معیشتی است؟ با مردم صحبت کنید، خاصه جمع بندی به انتظاراتی که آن ها دارند؟

میدری: انتظارات به حقی است و تمام تلاش رئیس جمهور و سایر ارکان نظام این است که بتوانیم به این عزیزان پاسخ دهیم. نوسانات اقتصادی و شوک ها بر همه اقتصادها وارد می شود، اما آن چیزی که می تواند این شوک ها را مدیریت کند. همراهی و همدلی مردم است. مردم مطمئن باشند که تمام تلاش دولت در بهبود معیشت و افزایش اشتغال است. با سرمایه های عظیمی مردمی و دعای خیر شما عزیزان می توانیم این مشکلات را به سرعت حل کنیم. ظرفیت های اقتصاد ایران بسیار بزرگ تر از مسئله کنونی است. همان طوری که خیلی از برهه های سخت را سپری کردیم و دوران شکوفایی را دیدیم، مطمئن هستیم با همراهی همدیگر نوسانات موجود را به وضعیت هموار اقتصادی با کمک همدیگر محقق کنیم.

سوال: طرح ها را اشاره کردید، به همین ها بسنده می کنید؟

میدری: نه. همگان همه چیز دانند. منتظر طرح های مختلف مردم هستیم. همین طرحی که گفتم، کارشناسان مختلف به ما انتقال دادند. هرچقدر بتوانیم از طرح های جدید بهره مند شویم، مسلما می توانیم راه های تازه ای را برای شکوفایی اقتصادی به دست بیاوریم. بنابراین هنر ما شنیدن است که بشنویم و بعد بتوانیم به کمک همدیگر آن ها را حل کنیم.