قائممقام وزیر و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان پرشورتر از سال گذشته برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، علیاکبر پورجمشیدیان، قائممقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، با اشاره به برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان، گفت: این مراسم با تمهیدات استانداری کرمان و دستاندرکاران برقراری نظم و امنیت به شکل مطلوبی برگزار شد.
وی افزود: این مراسم باشکوه با حضور دلدادگان سردار دلها و مردم شهیدپرور از سراسر ایران، به نحو احسن برگزار شد.
پورجمشیدیان با قدردانی از مردم و دستاندرکاران برگزاری مراسم امسال، تصریح کرد: در این مراسم، مردم متشکل از اقوام و مذاهب مختلف بار دیگر نمونهای از اقتدار، انسجام و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.