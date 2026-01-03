گلزار شهدای کرمان و مسیر‌های منتهی به آن، همزمان با هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد سلیمانی میزبان خیل عظیم زائران، عاشقان شهدا و دلدادگان مکتب مقاومت بود.

