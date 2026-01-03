سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه در روزهای دفاع مقدس، چه روزهای دفاع از حرم اهل‌بیت و چه در دفاع از خانه و کاشانه مردم در برابر هجوم بی‌امان سیلابی ویرانگر، همیشه سایه‌ای از غیرت و حمیت ایرانی و اسلامی خود را برای مردم خوزستان نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه در روزهای دفاع مقدس، چه روزهای دفاع از حرم اهل‌بیت و چه در دفاع از خانه و کاشانه مردم در برابر هجوم بی‌امان سیلابی ویرانگر، همیشه سایه‌ای از غیرت و حمیت ایرانی و اسلامی خود را برای مردم خوزستان نشان داده است و همین موارد باعث شده وی به چهره‌ای محبوب بین مردم خوزستان تبدیل شود، چهره‌ای که تمام اقوام خوزستانی به تمجید از شخصیت قاطع و در عین مردمی و اسلامی وی می‌پردازند.

او در طول دفاع مقدس رشادت‌های بی‌نظیری از خود به نمایش گذاشت ، به همین دلیل شهید قاسم سلیمانی جزو فرماندهانی بود که مردم خوزستان او را به عنوان فرماندهی جسور و غیرتمند شناخته بودند.

اما نقطه عطف رابطه حاج قاسم سلیمانی و مردم خوزستان بی‌شک در حادثه سیل فروردین‌ماه ۱۳۹۸ بود که شهرهای استان خوزستان یکی پس از دیگری در میان هجوم سیلی ویرانگر به زیر آب می‌رفتند و آنجا بود که حاج قاسم سلیمانی جبهه‌های مقاومت در کشورهای اسلامی را رها کرد و رهسپار منطقه جنوب خوزستان شد تا به مردم سیل‌زده کمک کند.

مردم ناامید از مسئولان دولتی برای یافتن راهکاری برای جلوگیری از نابودی خانه و وسایل زندگی و زمین‌های کشاورزی خود، حاج قاسم سلیمانی را همچون نقطه امیدی در تاریکی می‌دیدند و حضور ساده و بدون تکلف وی در میان مردم و حرف زدن با آنها به زبان عربی، سختی‌های دوران سیل را برای آنها به حلاوت تبدیل کرد.