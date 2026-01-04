به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام محمد ملکی، گفت: امسال با توجه به آمار ثبت شده در بین دختران دانش آموز نیز نزدیک به ۵۰ درصد افزایش استقبال را ثبت کردیم.

او با اشاره به نام نویسی ۵۰۰ نفر برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف امسال، گفت: از این تعداد، در حدود صد دانش‌آموز پسر در مسجد امام حسن (ع)، دویست دانش‌آموز دختر در مصلی کیش، صد و پنجاه نفر از بانوان در مسجد خاتم‌الانبیاء و پنجاه نفر از آقایان در مسجد حضرت زینب (س) معتکف شدند.

حجت الاسلام ملکی، افزود: شانزده نفر نیز از دانشجویان دانشگاه های کیش در جمع معتکفان ماه رجب امسال حضور دارند.