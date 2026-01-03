به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر، از استاد غلامعلی طاهری، پیشکسوت رادیو خوزستان و چهره ماندگار این رسانه که به بابای رادیو شهرت دارد، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم، مدیرکل صدا و سیمای خوزستان با قدردانی از سال‌ها تلاش و خدمات ارزشمند استاد طاهری، ابتکار در برنامه‌سازی، نوآوری در ساختار‌های مختلف رادیویی، ایجاد تنوع محتوایی و توسعه فعالیت‌های تخصصی در حوزه رادیو را از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های وی در شبکه خوزستان برشمرد.

دکتر داریوش دبیقی با تأکید بر اینکه رادیو رسانه‌ای گرم، صمیمی و اثرگذار است، اظهار داشت: رادیو این ظرفیت را دارد که با مخاطبان ارتباطی عمیق برقرار کند و اساتیدی همچون استاد طاهری با سال‌ها فعالیت مستمر و تولید برنامه‌های متنوع برای همه قومیت‌های استان خوزستان، نقش مهمی در حفظ فرهنگ‌های بومی و انتقال آنها به نسل‌های آینده ایفا کرده‌اند.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از استاد غلامعلی طاهری، پیشکسوت رادیو خوزستان، تجلیل به عمل آمد.