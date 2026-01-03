فرماندار ویژه دزفول بر ضرورت اتحاد اقشار مختلف تاکید کرد و گفت: همراهی، انسجام و وحدت راه برون رفت از مشکلات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خردمند به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر در نشست با معتمدان، بزرگان و متنفذان روستا‌های غرب بخش مرکزی دزفول بیان کرد: طی این چند سال اقدامات متعددی در روستا‌ها انجام شده است، اما امکانات موجود کافی نیست.

وی ادامه داد: برای عبور از مشکلات و رقم زدن اتفاقات خوب، همراهی، انسجام، وحدت و همدلی مردم و مسئولان ضروری است.

فرماندار ویژه دزفول اظهارکرد: کسی حق ندارد بذر ناامیدی در دل‌ها بکارد؛ باید امید به آینده‌ای روشن و آباد داشته باشیم.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: در حوزه فضای آموزشی همچنان نیاز به برنامه‌ریزی، پیگیری جدی و تلاش مستمر وجود دارد تا شرایط مطلوب‌تری برای دانش‌آموزان روستایی فراهم و عدالت آموزشی محقق شود.

خردمند در پاسخ به درخواست اهالی درباره موضوع قبرستان روستا‌ها تصریح کرد: تمام همت و توان مجموعه مدیریتی شهرستان بر این است که در آینده‌ای نزدیک مشکلات این حوزه مرتفع و دغدغه‌های مردم برطرف شود.

وی با بیان اینکه این مهم تنها با همراهی، تعامل و همدلی جمعی قابل تحقق است، افزود: گوش دادن به مطالبات مردم، احترام به نظرات بزرگان و معتمدان و پیگیری مسائل در چارچوب قانون، رمز پیشرفت و توسعه پایدار است.

فرماندار ویژه دزفول گفت: وقتی کنار هم هستیم و همدلی را سرلوحه کار قرار می‌دهیم می‌توانیم از هر چالشی عبور و مسیر توسعه را هموار کنیم.