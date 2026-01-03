پخش زنده
مرحله دوم لیگ دوهای صحرانوردی کارگران خوزستان با شناخت تیمهای برتر در چهار رده سنی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مسابقات شنبه سیزدهم دی در ورزشگاه پیر تختی اهواز با حضور ۴۳ دونده خانم و ۶۷ دونده مرد در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان از شهرستانهای اهواز (دو تیم انجمن و شرکت مهرگان خوزستان)، امیدیه، رامهرمز، رامشیر، دزفول، شعبیه، میانکوه، آبادان، خرمشهر، باغملک (دو تیم انجمن و باشگاه چیتا)، ایذه و شیرین شهر برگزار شد.
نتایج تیمی در بخش بانوان به شرح زیر است:
در رده سنی نوجوانان:
۱- باشگاه چیتا
۲- شرکت مهرگان خوزستان با
۳-خرمشهر
جوانان:
۱- شرکت مهرگان خوزستان
۲- اهواز
۳- باغملک
بزرگسالان:
۱- شرکت مهرگان خوزستان
۲- رامهرمز
۳- شرکت گاز منطقه یک امیدیه
پیشکسوتان:
۱- شرکت مهرگان خوزستان
۲- آبادان
۳- دزفول
نتایج تیمی بخش آقایان به شرح زیر است.
نوجوانان:
۱- شرکت مهرگان خوزستان
۲- اهواز
۳- شرکت گاز منطقه یک میانکوه
جوانان:
۱- اهواز
۲- شرکت مهرگان خوزستان
۳- شرکت گاز منطقه یک میانکوه
بزرگسالان:
۱- اهواز
۲-شرکت مهرگان خوزستان
۳- دزفول
پیشکسوتان:
۱- شرکت گاز منطقه یک میانکوه
۲- شرکت مهرگان خوزستان
۳- اهواز