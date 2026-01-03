به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مسابقات شنبه سیزدهم دی در ورزشگاه پیر تختی اهواز با حضور ۴۳ دونده خانم و ۶۷ دونده مرد در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان از شهرستان‌های اهواز (دو تیم انجمن و شرکت مهرگان خوزستان)، امیدیه، رامهرمز، رامشیر، دزفول، شعبیه، میانکوه، آبادان، خرمشهر، باغملک (دو تیم انجمن و باشگاه چیتا)، ایذه و شیرین شهر برگزار شد.

نتایج تیمی در بخش بانوان به شرح زیر است:

در رده سنی نوجوانان:

۱- باشگاه چیتا

۲- شرکت مهرگان خوزستان با

۳-خرمشهر

جوانان:

۱- شرکت مهرگان خوزستان

۲- اهواز

۳- باغملک

بزرگسالان:

۱- شرکت مهرگان خوزستان

۲- رامهرمز

۳- شرکت گاز منطقه یک امیدیه

پیشکسوتان:

۱- شرکت مهرگان خوزستان

۲- آبادان

۳- دزفول

نتایج تیمی بخش آقایان به شرح زیر است.

نوجوانان:

۱- شرکت مهرگان خوزستان

۲- اهواز

۳- شرکت گاز منطقه یک میانکوه

جوانان:

۱- اهواز

۲- شرکت مهرگان خوزستان

۳- شرکت گاز منطقه یک میانکوه

بزرگسالان:

۱- اهواز

۲-شرکت مهرگان خوزستان

۳- دزفول

پیشکسوتان:

۱- شرکت گاز منطقه یک میانکوه

۲- شرکت مهرگان خوزستان

۳- اهواز