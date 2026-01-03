به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان این مراسم در شهرستان منوجان در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ولادت با سعادت امیر مومنان حضرت علی (ع) و بزرگداشت مقام پدر برگزار شد.

تاکید بر ادامه راه سردار دل‌ها و ترویج هر چه بیشتر مکتب شهید سلیمانی بین نسل جوان یکی از محور‌های گفت‌و‌گو و شعار دختران دهه هفتادی و نودی در این اجتماع بزرگ بود.

در این اجتماع بزرگ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدا به ویژه شهدای راه مقاومت،بر ادامه راه سردار دلها تاکیدشد

اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم منوجان، جلوه‌ای از حضور فعال نسل جدید در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت بود.

اجرای نماهنگ و سرود و برنامه‌های فرهنگی وپخش کلیپ از جمله برنامه‌های این همایش بود.