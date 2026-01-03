پخش زنده
اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم با حضور پرشور دانش آموزان دختر نوجوان و جوان منوجانی در محل مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان این مراسم در شهرستان منوجان در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ولادت با سعادت امیر مومنان حضرت علی (ع) و بزرگداشت مقام پدر برگزار شد.
تاکید بر ادامه راه سردار دلها و ترویج هر چه بیشتر مکتب شهید سلیمانی بین نسل جوان یکی از محورهای گفتوگو و شعار دختران دهه هفتادی و نودی در این اجتماع بزرگ بود.
در این اجتماع بزرگ ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی شهدا به ویژه شهدای راه مقاومت،بر ادامه راه سردار دلها تاکیدشد
اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم منوجان، جلوهای از حضور فعال نسل جدید در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت بود.
اجرای نماهنگ و سرود و برنامههای فرهنگی وپخش کلیپ از جمله برنامههای این همایش بود.